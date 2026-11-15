Dois aviões colidem em pista de Miami e provocam dois feridos ligeiros

Dois aviões colidiram na noite de sábado (já madrugada deste domingo (15) em Lisboa, numa via de circulação do Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, provocando dois feridos ligeiros, confirmaram as autoridades norte-americanas. O incidente ocorreu num momento em que o setor aéreo do país procura recuperar a normalidade após uma falha técnica nacional que paralisou os voos na sexta-feira, embora os primeiros dados apontem para erro humano e não para problemas de sistema.

De acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA), o embate registou-se por volta das 21h00 locais (02h00 de domingo em Lisboa) no cruzamento de duas vias de circulação (taxiways). A ponta da asa esquerda de um Boeing 737 da companhia panamiana Copa Airlines, correspondente ao voo CM427 proveniente da Cidade do Panamá, atingiu o nariz de um cargueiro Boeing 767 da UPS, do voo 358, que se preparava para descolar com destino a Bogotá, na Colômbia.

Segundo o comunicado oficial da FAA, os controladores de tráfego aéreo tinham dado instruções explícitas à tripulação da UPS para ceder passagem ao aparelho da Copa Airlines, que se dirigia para a porta de embarque com 166 passageiros e seis tripulantes a bordo.

Os registos áudio das comunicações de rádio entre as aeronaves e a torre de controlo confirmam uma falha na execução da manobra em solo. Logo após o choque, o piloto da Copa Airlines alertou os controladores: "Alguém bateu-nos", acrescentando de seguida que o aparelho parecia ter perdido a ponta da asa esquerda. Questionado pela torre sobre o sucedido, o comandante do cargueiro da UPS admitiu ter ultrapassado o limite devido: "Sim, avançámos demasiado e depois ele bateu-nos com a asa".

O diretor de comunicação do Aeroporto Internacional de Miami, Greg Chin, adiantou que duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidas no local pelas equipas de emergência médica dos bombeiros de Miami-Dade, sem necessidade de transporte hospitalar. Tanto a Copa Airlines como a UPS confirmaram que os restantes ocupantes e tripulantes saíram ilesos e asseguraram total colaboração com o inquérito entretanto aberto pela FAA.

Os restantes voos no aeroporto foram redirecionados para outras vias de circulação, não tendo o incidente afetado a operação geral do terminal.

Sem ligação ao apagão aéreo de sexta-feira

Apesar de o acidente ter acontecido num dia ainda marcado por fortes perturbações nos aeroportos norte-americanos, as autoridades não estabelecem qualquer ligação técnica entre a colisão em Miami e a falha informática registada na véspera.

Na sexta-feira, a FAA decretou uma paralisação nacional (ground stop) de todas as descolagens durante mais de quatro horas devido a uma sobrecarga de dados em routers e switches envelhecidos do sistema de controlo de tráfego aéreo, originada por uma falha de equipamento ou erro de um prestador de serviços.

O problema provocou inconsistências nos radares e nas comunicações, levando ao cancelamento de mais de 10.000 voos ao longo do fim de semana.

O administrador da FAA, Bryan Bedford, estima que a operação aérea nos Estados Unidos regresse totalmente à normalidade até ao final deste domingo.