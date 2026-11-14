Vai haver mais cancelamentos e atrasos de voos, diz secretário dos transportes dos EUA

As consequências da suspensão de todas as descolagens durante várias horas na sexta-feira nos Estados Unidos continuam este sábado (14 de novembro) com mais cancelamentos e atrasos de voos, alertou o secretário dos Transportes norte-americano.

"As operações estão a regressar gradualmente à normalidade esta manhã", mas continuarão a verificar-se “atrasos e cancelamentos, uma vez que as companhias aéreas estão a reprogramar voos e a realocar aeronaves e tripulações para onde são mais necessárias", escreveu Sean Duffy na rede social X.

O espaço aéreo nos Estados Unidos foi reaberto esta madrugada, às 01h15 de Lisboa, após quatro horas e 21 minutos de suspensão de praticamente todas as descolagens, uma paralisação que resultou no cancelamento de seis mil voos em todo o mundo, afetando centenas de milhares de passageiros.

A suspensão decretada na sexta-feira à noite, a duas semanas do feriado de Ação de Graças, período marcado por um grande fluxo de viagens, mergulhou os aeroportos do país no caos e na incerteza durante horas.

As companhias aéreas estão agora de transportar centenas de milhares de passageiros afetados. Mais de 800 aviões foram desviados para aeroportos que não estavam no plano de voo original.

Quanto ao motivo que levou ao cancelamento de milhares de voos, o secretário dos Transportes atribuiu o problema a "equipamentos antigos", da década de 1980, alegando que "ficaram sobrecarregados de dados e falharam”, explicou Duffy.