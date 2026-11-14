EUA reabrem espaço aéreo após paralisação de mais de quatro horas que cancelou milhares de voos

O espaço aéreo dos Estados Unidos reabriu após uma paralisação de exatamente quatro horas e 21 minutos, período durante o qual praticamente todas as descolagens no país estiveram suspensas.

O bloqueio começou às 15h54 de sexta-feira, hora da costa leste (20h54 em Lisboa), e só foi levantado às 20:15 (01:15 de hoje em Lisboa), resultando no cancelamento de pelo menos seis mil voos em todo o mundo — com alguns balanços mais recentes a apontar para mais de oito mil ligações suprimidas — e afetando mais de 1,5 milhões de passageiros.

Decretada a apenas duas semanas do feriado de Ação de Graças, uma das épocas de maior movimento aéreo nos Estados Unidos, a suspensão mergulhou os aeroportos norte-americanos no caos. Enquanto centenas de milhares de viajantes ficaram retidos nos terminais, mais de 800 aviões que já se encontravam no ar tiveram de ser desviados para aeroportos alternativos.

Segundo dados da plataforma de monitorização FlightRadar24, o número de voos cancelados apenas em território norte-americano ultrapassou os 2400, depois de a Administração Federal de Aviação (FAA) ter ordenado a imobilização geral das aeronaves em terra ("ground stop") por razões de segurança.

Apesar do encerramento generalizado, alguns voos internacionais com destino à Europa e à Ásia obtiveram autorização para partir. Plataformas de rastreamento aéreo registaram a descolagem de aparelhos que não necessitavam de sobrevoar o espaço aéreo continental dos EUA, partindo da costa leste rumo à Europa e da costa oeste em direção ao arquipélago do Havai e ao continente asiático.

Em Portugal, a operação aérea não sofreu perturbações. De acordo com o portal do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, o voo da TAP Air Portugal proveniente de Newark, no nordeste dos EUA, chegou mesmo a aterrar às 05h04, cerca de 20 minutos antes da hora prevista (05h25).

Esta suspensão de pouco mais de quatro horas e vinte minutos constitui a mais longa paralisação aérea nos Estados Unidos nos últimos 25 anos — desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 — e apenas a terceira suspensão nacional na história do país, depois do 11 de Setembro e de uma falha informática registada em janeiro de 2023.

"Às 20h15, hora do leste, reabrimos o espaço aéreo", anunciou o secretário dos Transportes, Sean Duffy, em conferência de imprensa na Casa Branca, avisando contudo que a normalização será gradual e que o tráfego aéreo vai demorar a recuperar a capacidade total.

Quanto à origem do problema, Duffy explicou que uma falha de telecomunicações afetou os centros de controlo de tráfego aéreo devido a equipamentos obsoletos, da década de 1980. Segundo o governante, os comutadores e routers antigos ficaram sobrecarregados com o volume de dados e desligaram-se ao começarem a gerar informações inconsistentes.

"Os nossos novos equipamentos não falharam. Foi o equipamento antigo que apresentou falhas", sublinhou Duffy, aproveitando para pressionar o Congresso norte-americano a aprovar o financiamento solicitado pelo presidente Donald Trump.

O incidente ocorreu apenas um dia depois de a Casa Branca ter pedido ao parlamento uma verba extraordinária de 30,1 mil milhões de dólares (cerca de 27,3 mil milhões de euros) para modernizar a rede de controlo aéreo.

Por sua vez, o secretário da Segurança Interna, Markwayne Mullin, afastou o cenário de ciberataque e negou qualquer relação entre este incidente e a falha tecnológica global que afetou a Microsoft na quinta-feira, embora tenha ressalvado que as autoridades ainda não descartam por completo outras hipóteses.

Com Lusa