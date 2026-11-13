EUA suspendem voos no país por motivos de segurança

Todos os voos estão suspensos nos EUA por determinação da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), devido a "circunstâncias extraordinárias" e por motivos de segurança.

A informação está a ser avançada pela CNN, dando conta que a FAA informou que o "tráfego aéreo deve permanecer paralisado até novo aviso”, sendo que “os voos internacionais serão avaliados caso a caso”.

De acordo com um porta-voz da FAA, citado pela estação de televisão, existe um problema de comunicação a afetar os Centros de Controlo de Tráfego Aéreo, responsáveis pela gestão dos voos no país. Uma informação que a administração de Donald Trump já confirmou.

"A FAA emitiu uma suspensão nacional dos voos para todos os aeroportos dos EUA na sequência de um problema de comunicação que afetou todos os Centros de Controlo de Tráfego Aéreo", informou o secretário norte-americano dos Transportes.

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Sean Duffy adiantou que "os técnicos da FAA estão a investigar o problema". "Forneceremos atualizações imediatas assim que as tivermos", acrescentou.

Antes de anunciar a suspensão dos voos em todo o território norte-americano, a FAA já tinha decidido suspender as partidas em Chicago, também devido a problemas de comunicação.