Mette Frederiksen, primeira-ministra da Dinamarca
Mette Frederiksen, primeira-ministra da DinamarcaFrederic GARRIDO-RAMIREZ/UNIÃO EUROPEIA
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Dinamarca. Primeira-ministra apresenta a demissão do governo após vitória curta nas eleições

Os partidos devem iniciar negociações para determinar se o próximo governo será formado por Frederiksen ou por outro líder partidário.
Sofia Fonseca
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A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, apresentou a demissão do seu governo ao rei esta quarta-feira, 25 de março, depois de a sua coligação de três partidos ter ganho por uma curta margem nas eleições gerais de terça-feira, dependendo d'Os Moderados (centro) para alcançar uma maioria.

Os partidos devem iniciar negociações para determinar se o próximo governo será formado por Frederiksen ou por outro líder partidário. A agência Reuters antecia que esse processo será lento e difícil.

A coligação de esquerda da primeira-ministra social-democrata, Mette Frederiksen, ganhou as eleições legislativas dinamarquesas com 48% dos votos, dependendo dos centristas Os Moderados para alcançar uma maioria.

O resultado das eleições - em que o SD de Mette Frederiksen perdeu terreno em comparação com o escrutínio de 2022, bem como os seus parceiros no governo anterior - já fazia anteciar um futuro incerto para Mette Frederiksen.

Nem o bloco de esquerda nem o de direita conquistaram a maioria no parlamento, o que deixou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Lars Løkke Rasmussen, antigo primeiro-ministro, numa posição favorável para o cargo.

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