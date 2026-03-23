O SD de Mette Frederiksen deverá ser o partido mais votado, mas a coligação governamental prepara-se para perder a maioria.
O SD de Mette Frederiksen deverá ser o partido mais votado, mas a coligação governamental prepara-se para perder a maioria. MADS CLAUS RASMUSSEN / EPA
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Frederiksen à espera que a crise com a Gronelândia lhe dê um novo mandato na Dinamarca

Primeira-ministra antecipou as eleições para beneficiar do impacto positivo da sua oposição a Trump. Sondagens apontam para vitória do SD, mas pode vir a ser o pior resultado em mais de um século.
Ana Meireles
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