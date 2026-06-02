Debaixo da catedral de Notre Dame, a “escavação do século” revela 1700 anos de história

Enquanto turistas fazem filas para subir à catedral de Notre Dame, uma equipa de arqueólogos escava na direção oposta, diretamente para baixo, para uma viagem no tempo até à Paris romana de há 2000 anos.Uma parte do pátrio frontal da catedral transformou-se num sítio arqueológico, uma vala aberta rodeada de barreiras e atravessada por uma passarela de madeira, a poucos passos da fila de turistas.A imprensa francesa apelidou a escavação de "a escavação do século"."É uma oportunidade rara para nós trabalharmos em algo que fará realmente a diferença na história de Paris", disse Lucie Altenburg, conservadora da unidade de arqueologia de Paris, à Associated Press.Entre as centenas de objetos já encontrados estão uma moeda do século IV cunhada com o rosto do Imperador Constantino e fragmentos de cerâmica medieval pintados internamente com marcas que nenhum especialista conseguiu decifrar.Os primeiros vestígios surgem a 50 centímetros de profundidade. Quatro metros abaixo, a equipa de arqueólogos continua a desenterrar o passado. Em poucos dias, encheu 15 caixas com material recolhido de um solo que permaneceu intocado durante décadas.Paris não é caso único. Cada era vai-se construindo sobre os escombros da anterior e o solo sobe, sendo que em Roma terá subido cerca de 9 metros desde a queda do império no século V d.C. Em Atenas, a construção do metropolitano para os Jogos Olímpicos de 2004 desencadeou a maior escavação da história da Grécia, revelando dezenas de milhares de objetos agora expostos nas próprias estações.Refira-se que, aquando da inauguração da catedral de Notre Dame, em 1163, toda a praça estava repleta de casas medievais. Agora, a equipa de arqueólogos alcançou as caves dessas casas. Mais abaixo, encontram-se construções que datam desde o século IV.“Aqui podem ver-se as camadas — a Paris medieval, a Paris romana, talvez até antes disso”, disse Yasmine Benali, de 22 anos, estudante de arqueologia que observava a escavação por detrás das barreiras. “Faz com que a cidade pareça menos um postal e mais algo que ainda está a ser descoberto.” As descobertas romanas são as que os arqueólogos mais valorizam, por serem as mais profundas e antigas e menos compreendidas. Na época romana, a cidade chamava-se Lutécia e o seu centro ficava do outro lado do rio, na margem esquerda.Com o colapso do Império Romano, as pessoas recuaram para a Île de la Cité, onde seria posteriormente erguida Notre Dame, e fortificaram a ilha com muros de pedra retirados de construções anteriores.