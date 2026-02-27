"Criminoso de guerra sionista." Estátua de Churchill vandalizada em Londres

BBCFrases como "Parem o Genocídio", "Palestina Livre", "Globalizem a Intifada" e "Criminoso de Guerra Sionista" foram grafitadas com tinta vermelha na madrugada desta sexta-feira, 27 de fevereiro, na estátua do antigo primeiro-ministro britânico Winston Churchill na Praça do Parlamento, em Londres. A polícia britânica deteve um homem de 38 anos suspeito do ato de vandalismo com "agravante racial", de acordo com um comunicado divulgado nas redes sociais.As autoridades receberam o alerta pouco depois das 4h00, tendo depois sido levado a cabo trabalhos de limpeza da icónica estátua do antigo chefe de Governo do Reino Unido..Tratam-se de atos de vandalismo "completamente abomináveis", classificou o gabinete do primeiro-ministro Keir Starmer. "Churchill foi um grande britânico", destacou um porta-voz de Downing Street. "Este governo defenderá sempre os nossos valores e o perpetrador deve ser responsabilizado", acrescentou.De acordo com a AFP, Olax Outis, ativista neerlandês, reivindicou a autoria do ato de vandalismo numa mensagem pré-gravada partilhada na sexta-feira nas redes sociais do Free the Filton 24, um grupo que se define como fazendo parte da "família" dos ativistas da Palestine Action, segundo a BBC. "Se virem esta mensagem, saibam que começou um protesto pacífico e é razoável supor que estou atualmente numa prisão, algures em Londres", refere o ativista nas redes sociais, onde foi partilhado um vídeo do momento em que está a grafitar, com tinta vermelha, a estátua de Churchill..Esta não é a primeira vez que a estátua, com 3,6 metros de altura, inaugurada em 1973, foi vandalizada. Já aconteceu durante as manifestações a propósito das alterações climáticas, dos movimentos Extinction Rebellion e Black Lives Matter.Winston Churchill foi primeiro-ministro do Reino Unido entre 1940 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, e, mais tarde, entre 1951 e 1955. .Ativista Greta Thunberg detida em Londres num protesto pró-Palestina (veja o vídeo).Conselho da Europa critica Londres por prisão de manifestantes pró-Palestina