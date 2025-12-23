Ativista Greta Thunberg detida em Londres num protesto pró-Palestina (veja o vídeo)

A ativista Greta Thunberg foi esta terça-feira, 23 de dezembro, detida no centro de Londres durante um protesto pró-Palestina, informou o grupo o Prisioners for Palestine, que promoveu a ação, dando conta que a jovem "foi presa ao abrigo da Lei do Terrorismo" por segurar um cartaz onde declara apoio aos prisioneiros do Palestine Action, um grupo que o governo britânico classificou como sendo uma organização terrorista.Nas redes sociais, o Prisioners for Palestine partilhou um vídeo em que a ativista sueca é abordada pela polícia britânica e no qual se pode ver que estava a segurar um cartaz que dizia ainda: "Oponho-me ao genocídio"..A detenção na capital britânica ocorreu durante o protesto de apoio aos prisioneiros do Palestine Action, que estão em greve de fome, e aconteceu em frente aos escritórios da Aspen Insurance que, segundo o grupo Prisioners for Palestine, é a "seguradora da empresa israelita de armamento Elbit Systems".De acordo com um porta-voz da polícia londrina, citada pela Reuters, duas pessoas foram presas por atirarem tinta vermelha contra um prédio. Só depois é que terá ocorrido a detenção da ativista sueca. "Pouco depois, uma mulher de 22 anos também compareceu no local", disse o porta-voz da polícia, em comunicado. As autoridades referem que a jovem foi detida "por exibir" um cartaz de "apoio a uma organização proibida (a Palestine Action), em violação ao Artigo 13 da Lei Antiterrorismo de 2000."Desde 2 de novembro que prisioneiros do Palestine Action estão em greve de fome, sendo que três deles já interromperam este protesto devido ao agravamento do seu estado de saúde, de acordo com a Sky News. Os prisioneiros do grupo pró-Palestina que estão em greve fome exigem o fim da presença de fábricas de armas no Reino Unido que fornecem armamento a Israel, a revogação da proibição do grupo Palestine Action, o fim dos maus-tratos a prisioneiros sob custódia e a aplicação imediata da liberdade sob fiança, referiu a emissora britânica.Ainda segundo a Sky News, vários políticos visitaram estes prisioneiros e alguns alertaram o governo para a possibilidade de poderem morrer nos próximos dias.Greta Thunberg, recorde-se, foi deportada por Israel depois de ter sido uma das ativistas detidas que integraram a flotilha humanitária que pretendia levar ajuda ao enclave palestiniano da Faixa de Gaza. .Greta Thunberg acusa governos de "cumplicidade" com Israel após ter sido deportada