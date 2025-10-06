Greta Thunberg acusa governos de "cumplicidade" com Israel após ter sido deportada

Greta Thunberg acusou esta segunda-feira (6 de outubro), à chegada à Grécia, os governos dos países de todo o mundo de não estarem a fazer o suficiente para acabar com a guerra em Gaza."Está a acontecer um genocídio à nossa frente. Um genocídio transmitido em direto nos nossos telemóveis. Ninguém tem o privilégio de dizer que não sabe o que está a acontecer. No futuro, ninguém poderá dizer que não sabia", atirou a ativista sueca.Greta frisou que "os Estados têm a obrigação legal de agir, de prevenir e de impedir um genocídio" e apelou aos governantes dos mesmos para "acabar com a cumplicidade, fazer pressão e pôr fim às transferências de armas"."Não vemos o mínimo dos nossos governos. Os nossos sistemas internacionais estão a trair os palestinianos", prosseguiu.Vários ativistas revelaram que as autoridades israelitas submeteram Greta Thunberg a atos humilhantes como beijar a bandeira de Israel ou permanecer numa cela repleta de percevejos.."Campanha panfletária" e "palhaçada". Nuno Melo e Ventura criticam flotilha.Negociações entre Israel e o Hamas já começaram no Egito