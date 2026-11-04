Coreia do Norte lança projétil não identificado em direção a mar do Japão

A Coreia do Norte lançou esta quarta-feira, 4 de novembro, um projétil não identificado em direção ao mar do Japão, num contexto de crescentes tensões intercoreanas, após três soldados sul-coreanos ficarem feridos com a explosão de minas na fronteira em setembro.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS, na sigla em inglês) informou ter detetado o lançamento em direção mar do Leste - como é conhecido o mar do Japão nas duas Coreias -, sem fornecer mais detalhes sobre o assunto, de acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Este lançamento ocorre menos de uma semana depois de Pyongyang ter lançado uma dezena de mísseis balísticos de curto alcance e, de acordo com meios de comunicação estatais norte-coreanos, ter realizado testes com ogivas de fragmentação para mísseis balísticos.