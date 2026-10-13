Coreia do Norte inaugura museu que exibe míssil balístico capaz de atingir EUA

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, inaugurou o Museu da Revolução da Defesa Nacional, com armamento em exposição - incluindo um míssil balístico capaz de atingir os Estados Unidos -, informou esta terça-feira, 13 de outubro, a agência de notícias estatal KCNA.

Kim, acompanhado por dirigentes do Partido dos Trabalhadores da Coreia e pela mulher e filha, participou no domingo na inauguração do museu, por ocasião do 81.º aniversário da fundação do partido, sem que Pyongyang tivesse fornecido informações sobre a localização do espaço museológico.

Na cerimónia, o líder norte-coreano cortou a fita inaugural e, juntamente com os restantes participantes, percorreu um museu cujas salas exibem desde equipamento de combate pessoal até drones e mísseis, incluindo um míssil balístico intercontinental Hwasong-20, que tem um alcance de 15 mil quilómetros e foi concebido para transportar múltiplas ogivas nucleares.

O museu aborda, de acordo com a Coreia do Norte, os "grandes frutos" do partido no domínio militar e "constitui um grande tesouro nacional de importância eterna que exibe o espírito inabalável e a firme vontade revolucionária do povo coreano, bem como o poder absoluto" do país.

A notícia foi divulgada um dia depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter afirmado que considerava plausível encontrar-se com Kim no âmbito da viagem a Shenzhen, no sudeste da China, onde se realiza a cimeira dos líderes do Fórum de Cooperação Económica da Ásia-Pacífico (APEC), entre 18 e 19 de novembro.

Em agosto, o presidente republicano ordenou a redução das manobras que Washington e Seul realizam todos os verões — exercícios que Pyongyang considera uma ameaça —, um gesto que poderá ter agradado a Kim, com quem Trump afirmou, em repetidas ocasiões, manter uma excelente relação.

Por outro lado, a inauguração do museu ocorreu um dia antes de as autoridades norte-coreanas terem lançado um míssil balístico tático.

Esta terça-feira afirmaram ter sido "um grande sucesso", num contexto de aumento dos testes deste tipo em comparação com 2025 e de escalada das tensões com a Coreia do Sul, na sequência da explosão de duas minas que deixaram três soldados sul-coreanos feridos.

Neste contexto, Seul acusou Pyongyang de ter colocado os explosivos e exigiu um pedido de desculpas, além de ter realizado, há uma semana, uma operação de desminagem na zona, enquanto as autoridades norte-coreanas negaram qualquer envolvimento e acusaram as sul-coreanas de mentirem para justificar provocações na fronteira.