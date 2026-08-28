Colar com 673 diamantes que pertenceu a rainha do Egito foi roubado em museu de Viena

Um colar avaliado em quatro milhões de euros e que pertenceu à rainha Nazli do Egito (1894-1978) foi roubado de um museu em Viena, na Áustria, por dois homens que compraram bilhete para entrar no local - o Museu de Artes Aplicadas de Viena (MAK).

Em causa está uma peça de joalharia de luxo, elaborada pela casa Van Cleef & Arpels, que a rainha Nazli usou no casamento da princesa Fawzia do Egito com o príncipe herdeiro do Irão, Mohammad Reza Pahlavi. O museu fez saber que o colar estava dentro de uma vitrine de vidro que foi quebrada pelos dois homens, que agarraram na peça e fugiram. Não se registaram feridos.

O colar, de platina e com 673 diamantes com mais de 200 quilates (40 gramas), tinha sido vendido em 2015 por cerca de 4,3 milhões de dólares (cerca de 3,7 milhões de euros, ao câmbio atual) num leilão realizado em Nova Iorque (EUA).

No MAK, a peça fazia parte de uma exposição dedicada aos designers franceses Van Cleef & Arpels, que estava em exibição desde junho e deveria terminar em 27 de setembro, tendo sido encerrada após este roubo, que volta a colocar sob os holofotes as medidas de segurança dos museus na Europa depois de há menos de um ano terem sido roubadas joias no valor estimado de 100 milhões de dólares no Museu do Louvre, em Paris.