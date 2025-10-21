"Não há planos" para cimeira entre Trump e Putin. Europa e Ucrânia preparam proposta de 12 pontos para colocar fim à guerra

A cimeira entre o presidente norte-americano Donald Trump e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, anunciada na passada quinta-feira para Budapeste, não deverá ocorrer num "futuro próximo", afirmou esta terça-feira, 21 de outubro, um responsável da Casa Branca. "Não há planos para o Presidente Trump se encontrar com o Presidente Putin num futuro próximo", disse o funcionário, sob condição de anonimato, citado pela agência de notícias norte-americana Associated Press (AP). Segundo o responsável, a decisão foi tomada na sequência de um telefonema, realizado na segunda-feira, entre o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, para debater os contornos da cimeira entre os líderes norte-americano e russo sobre o fim do conflito na Ucrânia.A conversa entre Rubio e Lavrov ocorreu depois de Donald Trump ter dito que os dois chefes da diplomacia se reuniriam esta semana para organizar a cimeira.Já o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou esta terça-feira que não era urgente o encontro entre Putin e Trump, sublinhando que "é necessária uma preparação, uma preparação séria".Entretanto, a Bloomberg News avança que as nações europeias estão a trabalhar com a Ucrânia numa proposta de 12 pontos para pôr fim à guerra da Rússia nas atuais linhas de batalha.Um conselho de paz presidido por Trump supervisionaria a implementação do plano proposto, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.Os líderes europeus têm pressionado o presidente norte-americano a manter-se firme na exigência de um cessar-fogo imediato na Ucrânia, com as atuais linhas de batalha a servirem de base para quaisquer futuras negociações. Já o Kremlin há muito que exige que a Ucrânia aceite ceder mais território antes de qualquer cessar-fogo..Líderes europeus apoiam apelo de Trump para cessar-fogo na Ucrânia nas atuais linhas.O roteiro de Trump para a paz na Ucrânia: primeiro Zelensky na Casa Branca, depois Putin em Budapeste.Segundo a proposta, a Ucrânia receberia garantias de segurança, fundos para reparar os danos da guerra e uma via rápida para a adesão à União Europeia.Caso as partes acordem o cessar-fogo e se comprometam a travar os avanços territoriais, a proposta prevê o regresso de todas as crianças deportadas para a Ucrânia e a troca de prisioneiros.Os dois países entrariam então em negociações sobre a governação dos territórios ocupados, embora nem a Europa nem a Ucrânia reconheçam legalmente qualquer território ocupado como russo.Paralelamente, as sanções à Rússia seriam gradualmente levantadas, embora cerca de 300 mil milhões de dólares que se encontram congelados só seriam devolvidos quando o Kremlin concordar em contribuir para a reconstrução da Ucrânia no pós-guerra. Todas as restrições seriam restabelecidas se a Rússia voltasse a atacar a Ucrânia..“O lugar de Putin é em Haia”. Europa contra cimeira com Trump em Budapeste.Trump anuncia encontro com Putin em Budapeste e diz que telefonema entre ambos foi "um grande progresso"