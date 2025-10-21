Líderes europeus apoiam apelo de Trump para cessar-fogo na Ucrânia nas atuais linhas

Os líderes europeus emitiram esta terça-feira, 21 de outubro, uma declaração conjunta com a Ucrânia, na qual manifestam apoio ao apelo do presidente dos EUA, Donald Trump, para um cessar-fogo nas atuais linhas de batalha. "Apoiamos firmemente a posição do Presidente Trump de que os combates devem cessar imediatamente e que a atual linha de contacto deve ser o ponto de partida das negociações", refere o comunicado dos líderes do Reino Unido, França, Alemanha, Ucrânia e União Europeia."As tácticas de protelação da Rússia têm demonstrado repetidamente que a Ucrânia é a única parte que leva a paz a sério. Todos podemos constatar que Putin continua a optar pela violência e pela destruição", acrescentam, defendendo que "a Ucrânia deve estar na posição mais forte possível – antes, durante e depois de qualquer cessar-fogo"Por isso, defendem um aumento da pressão sobre a economia e a indústria de defesa da Rússia "até que Putin esteja pronto para firmar a paz". "Estamos a desenvolver medidas para utilizar o valor integral dos ativos soberanos fixos da Rússia, para que a Ucrânia disponha dos recursos de que necessita", dizem.A Rússia já exigiu que a Ucrânia cedesse mais território antes de um cessar-fogo, enquanto a Ucrânia e os seus aliados europeus há muito que apelam à interrupção imediata dos combates para que as negociações possam ter lugar. Trump apelou a um cessar-fogo nas atuais linhas de batalha depois de se ter reunido com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca, na sexta-feira. Trump e Putin planeiam reunir-se em Budapeste, capital da Hungria, país membro da NATO e da UE que manteve relações de amizade com Moscovo durante toda a guerra na Ucrânia.Os líderes europeus vão reunir-se ainda esta semana numa cimeira da UE, no formato da "coligação dos dispostos", composta por países que apoiam a Ucrânia. .“O lugar de Putin é em Haia”. Europa contra cimeira com Trump em Budapeste.Ucrânia: Comissão Europeia espera apoio da UE para “fechar a torneira do gás russo”\n.Anne Applebaum: "É ainda possível imaginar a vitória da Ucrânia. E lembre-se: a Rússia perde guerras"