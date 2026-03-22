Chuvas em Moçambique deixam quase 300 mortos e agravam crise humanitária

O número de mortos na atual época das chuvas em Moçambique subiu para 296, com mais de um milhão de pessoas afetadas, desde outubro, segundo nova atualização do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).De acordo com informação da base de dados do INGD atualizada esta manhã, 22 de março, contabilizam-se mais sete mortos em 24 horas, tendo sido afetadas 1.015.904 pessoas (mais 10.000 face ao balanço anterior) na presente época das chuvas, correspondente a 232.280 famílias, havendo também 17 desaparecidos e 351 feridos. A época das chuvas se prolonga ainda até abril.Só as cheias de janeiro provocaram, pelo menos, 43 mortos, 147 feridos e nove desaparecidos, afetando globalmente 715.716 pessoas. Já a passagem do ciclone Gezani em Inhambane, em 13 e 14 de fevereiro, causou mais quatro mortos e afetou 9.040 pessoas, segundo os dados do INGD.No total, 21.679 casas ficaram parcialmente destruídas, 10.179 totalmente destruídas e 204.789 inundadas, na presente época chuvosa. Ao todo, 304 unidades de saúde, 104 locais de culto e 722 escolas foram afetadas em menos de seis meses.Os dados do INGD indicam ainda que 267.205 hectares de áreas agrícolas foram perdidos, afetando 354.811 agricultores, e 531.068 animais morreram, entre bovinos, caprinos e aves. Foram ainda afetados nesta época das chuvas 8.434 quilómetros de estradas, 50 pontes e 237 aquedutos.Desde outubro, o instituto de gestão de desastres moçambicano ativou 184 centros de acomodação, que chegaram a albergar 127.426 pessoas, dos quais 53 ainda estão ativos (mais cerca de 40 na última semana, devido às recentes inundações), com pelo menos 17.430 pessoas, além do registo de 7.214 pessoas que tiveram de ser resgatadas..Cheias em Moçambique obrigam a resgatar quase 20 mil pessoas.Portugal envia mais de duas toneladas de alimentos e medicamentos para vítimas das cheias em Moçambique