China convida nova porta-voz da Casa Branca a "vir mais vezes" após comentário sobre casas de banho

Foi com um sorriso que a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, convidou Katie Zacharia a "vir mais vezes visitar a China, quando tiver oportunidade". Pequim reagiu assim às declarações da nova porta-voz da Casa Branca que, numa entrevista transmitida na quinta-feira, afirmara que, quando nos anos 2010 vivia na China, o país não dispunha de "verdadeiras casas de banho".

Recém-nomeada pelo presidente Donald Trump para ocupar o cargo deixado vago por Karoline Levitt (que saiu de porta-voz para se dedicar aos dois filhos pequenos), Katie já estava sob fogo dos media por se apresentar como advogada, sem ter passado o exame para entrar na Ordem.

Zacharia, de 41 anos, foi a convidada do podcast do comentador de extrema-direita Jack Posobiec e voltou a causar polémica - até na China.

Durante a entrevista, a porta-voz, que em novembro deverá acompanhar Trump numa viagem à China para a cimeira da APEC, que terá lugar em Shenzen, recordou como em 2016, antes da chegada do milionário republicano à Casa Branca, todos tentavam passar a ideia de que a China ia ultrapassar os EUA.

"Diziam-nos a todos que a Hillary (Clinton) ia ganhar. Que a era dourada da América, que a sua glória, tinham chegado ao fim. Que a China ia impor-se", recordou Zacharia. E prosseguiu: "Lembro-me disso muito bem. Tinha acabado de regressar da China e pensava: 'Como é que a China poderia ser o próximo país a impor-se? Eles nem sequer têm casas de banho a sério'".

Zacharia viveu na China com o marido, Tyler, executivo da área do cinema e do entretenimento que trabalha no financiamento dos meios de comunicação social e na produção cinematográfica. No seu perfil do LinkedIn, a agora porta-voz da Casa Branca refere ter trabalhado no escritório de advogados Zhong Lun, um dos maiores da China, em Pequim, entre 2011 e 2013.

Na mesma entrevista, Zacharia reconheceu que fez o exame da Ordem dos Advogados da Califórnia após se ter formado na Faculdade de Direito da Universidade de Pepperdine, em 2011, mas que não passou. E garantiu a Posobiec haver "muita desinformação" sobre o facto de ela "se ter autodenominado 'advogada'".

A Casa Branca defendeu-a, tendo o diretor de comunicação, Steven Cheung, afirmado que Zacharia "é excepcionalmente qualificada e extremamente inteligente".