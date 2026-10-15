Nova secretária de imprensa da Casa Branca intitula-se advogada, mas não passou exame exercer advocacia

A nova secretária de imprensa da Casa Branca intitula-se advogada e Donald Trump chamou-a mesmo de "procuradora", mas nunca foi aprovada no exame da Ordem dos Advogados, que lhe dava acesso a exercer advocacia.

Depois de o Wall Street Journal ter noticiado que Katie Zacharia chumbou no exame da Ordem dos Advogados da Califórnia em 2011 e não foi aprovada em nenhum outro estado norte-americano onde viveu, a visada explicou que se formou na faculdade de direito da Universidade Pepperdine e fez o exame, mas não foi aprovada.

Segundo Zacharia, estava distraída com os planos de se casar e mudar-se para China, onde o marido estava empregado, acrescentando que não precisava de ser aprovada no exame para trabalhar no país asiático.

Katie Zacharia foi anunciada na semana passada como nova secretária de imprensa da Casa Branca, sucedendo a Karoline Leavitt.

Antes de assumir o cargo desempenhava as funções de assessora de comunicação no Trump Media & Technology Group, que opera a plataforma Truth Social, onde Trump publica conteúdo com frequência. Também trabalhou durante um curto período de tempo no Departamento de Segurança Interna no início do segundo mandato de Trump. Além disso, já participou como comentadora em órgãos de comunicação social como a CNN, Fox News e Newsmax.