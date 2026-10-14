Estreia de apenas 14 minutos para a nova porta-voz da Casa Branca com confusão entre o marido e o presidente

O episódio contribuiu para reforçar a perceção de nervosismo numa conferência de imprensa que já estava a ser alvo de escrutínio. A nova porta-voz passou boa parte da intervenção a ler notas preparadas, com pausas e hesitações, limitando-se a aceitar perguntas de três órgãos de comunicação social: Fox News, NewsNation e Breitbart.

Na sua primeira intervenção, a nova responsável procurou mostrar alinhamento total com o presidente. Afirmou querer "amplificar, multiplicar e expandir" a agenda de Trump e elogiou repetidamente aquilo que classificou como os sucessos da administração.

A antiga vice-porta-voz da Casa Branca de Trump, Sarah Matthews, citada pelo The Hill, comparou-a diretamente com Karoline Leavitt e Kayleigh McEnany (que ocupou o cargo no final do primeiro mandato de Trump), afirmando que ambas tinham surgido "afiadas, confiantes e preparadas" nos seus briefings de estreia, enquanto Zacharia teve uma entrada "algo dececionante".

Karoline Leavitt esteve no palanque mais de 45 minutos no seu primeiro briefing na Casa Branca e concedeu a palavra a 18 jornalistas.

Apesar das críticas de parte dos media, Trump mostrou-se satisfeito com a prestação da nova colaboradora. Questionado pelos jornalistas antes de partir para uma ação de campanha, o presidente respondeu de forma sucinta: "Achei que esteve muito bem."

A Casa Branca descreveu o briefing como "impactante".

Antes de ser escolhida para porta-voz da Casa Branca, Zacharia trabalhou como comentadora conservadora e foi conselheira de comunicação da Trump Media & Technology Group, empresa ligada à Truth Social. Também desempenhou funções como porta-voz do Departamento de Segurança Interna.