Trump anuncia saída da secretária de imprensa Karoline Leavitt

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, que deu recentemente à luz o seu segundo filho, vai deixar o cargo "no final do mês" para se dedicar à família.

O Presidente republicano divulgou a saída da porta-voz da Casa Branca na rede Truth Social.

"Compreendo e respeito totalmente a sua decisão", acrescentou Trump, numa mensagem muito elogiosa sobre o trabalho "fenomenal" da secretária de imprensa.