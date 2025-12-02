Chegada de Witkoff à Rússia é um "dia importante para a paz", diz Kremlin

O enviado especial do Kremlin, Kirill Dmitriev, afirmou esta terça-feira, 2 de dezembro, que a chegada à Rússia do enviado da Casa Branca, Steve Witkoff, é um "dia importante para a paz" na Ucrânia."Dia importante para a paz: a equipa que tornou realidade o acordo de paz de Gaza do presidente [Donald] Trump estará em Moscovo para avançar com a agenda de paz de Trump na Ucrânia", escreveu na rede social X.Dmitriev, considerado um dos autores do plano de paz apresentado pelos Estados Unidos há duas semanas, fez este comentário horas antes do encontro entre Witkoff e o presidente russo, Vladimir Putin.Durante as cinco visitas anteriores do enviado norte-americano à Rússia desde fevereiro último, Dmitriev foi sempre quem o recebeu.O Kremlin confirmou que Putin vai receber Witkoff hoje à tarde.Witkoff manteve conversações com uma delegação ucraniana nos Estados Unidos da América no domingo e realizou uma videoconferência na segunda-feira com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente francês, Emmanuel Macron. .Macron defende plano de paz com Kiev e os europeus sentados à mesa. Zelensky focado em garantias de segurança . A visita surge depois de o Estado-Maior russo ter informado Putin na segunda-feira à noite sobre a captura da fortaleza estratégica de Pokrovsk, o principal objetivo da ofensiva russa iniciada em outubro de 2023.Na semana passada, o líder russo defendeu o enviado norte-americano das acusações de apoio a posições pró-russas após a fuga das suas conversas telefónicas com o Kremlin."Não há absolutamente nenhuma razão para acusar o Witkoff de ser excessivamente complacente com os seus homólogos russos", afirmou..Zelensky estabelece linhas vermelhas em semana de novas negociações de paz.Guerra na Ucrânia. Enviado dos EUA reúne-se com Putin na terça-feira, diz Kremlin