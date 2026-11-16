Carney ameaça recorrer ao setor automóvel chinês se negociações com EUA fracassarem

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou esta segunda-feira que o país poderá recorrer aos fabricantes de automóveis chineses caso as negociações comerciais com os Estados Unidos (EUA) não consigam preservar uma indústria automóvel norte-americana integrada.

As declarações de Carney na capital do Camboja, Phnom Penh, surgem antes de uma reunião agendada com o presidente chinês, Xi Jinping, esta semana, em Shenzhen, no sul da China, onde se prevê que seja discutida a produção automóvel chinesa.

Os dois líderes chegaram a um acordo em janeiro que permite a entrada de dezenas de milhares de veículos elétricos chineses no Canadá com tarifas reduzidas.

"Temos os melhores trabalhadores do setor automóvel do mundo e queremos que estejam plenamente empregados, com todas as oportunidades, num mercado norte-americano integrado", afirmou Carney, aos jornalistas.

"Esse mercado tornou-se menos integrado devido às medidas comerciais dos EUA", acrescentou.

Carney afirmou, no sábado, em Manila, que qualquer acordo comercial com Washington deve garantir ao Canadá uma indústria automóvel viável.

Hoje acrescentou que as negociações com os EUA continuam a ser a prioridade, mas que o resultado poderá determinar se o Canadá irá procurar alternativas que envolvam fabricantes de automóveis europeus, chineses ou japoneses.

Questionado sobre se o potencial investimento chinês constituí uma moeda de troca nas negociações com os Estados Unidos, Carney respondeu: "Não é uma moeda de troca. É ação e reação".

"Se não forem plenamente utilizados num contexto norte-americano, isso proporciona outras oportunidades", afirmou, referindo-se aos trabalhadores do setor automóvel e aos ativos de produção do Canadá. "O Canadá vai avançar de qualquer forma", esclareceu.

As "Três Grandes de Detroit" — Ford, General Motors e Stellantis — operam fábricas no Canadá, nos EUA e no México, sendo que as peças, por vezes, atravessam as fronteiras várias vezes antes de um veículo ficar concluído.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem pressionado repetidamente os fabricantes de automóveis para que transfiram a produção do Canadá para os EUA.

Carney afirmou que qualquer investimento chinês teria de envolver uma produção substancial no Canadá, em vez de se limitar à simples montagem de peças importadas.

O chefe do Governo referiu que isso exigiria normas laborais adequadas, instalações de produção e cadeias de abastecimento nacionais que se expandissem ao longo do tempo, incluindo minerais críticos canadianos utilizados em veículos elétricos.

"Não se trata apenas de carros em kit", afirmou Carney. "Tem de haver uma componente de produção envolvida", disse.

Ao abrigo do acordo de janeiro, o Canadá reduziu a tarifa de 100% sobre os veículos elétricos chineses para 6,1%, permitindo inicialmente até 49 mil veículos por ano, com o limite máximo a aumentar ao longo do tempo.

Em troca, a China concordou em reduzir as tarifas sobre os produtos agrícolas canadianos, incluindo a canola.

Carney afirmou na altura que esperava que o acordo atraísse investimento chinês para a indústria automóvel do Canadá e criasse postos de trabalho.

O acordo suscitou críticas por parte do primeiro-ministro do estado canadiano de Ontário, Doug Ford, cuja província é o centro da indústria automóvel do Canadá.

Ford alertou que permitir a entrada de veículos elétricos chineses no Canadá poderia ameaçar postos de trabalho canadianos e comprometer o acesso ao mercado dos EUA.

As tarifas impostas por Trump perturbaram a indústria automóvel do Canadá, que depende fortemente da produção transfronteiriça.

O Canadá ameaçou recentemente processar a Stellantis depois de a fabricante automóvel ter transferido a produção prevista do Jeep Compass de Brampton, Ontário, para Illinois e ter concordado em vender a fábrica de montagem canadiana, que se encontrava inativa.

Carney afirmou no sábado que tinha conversado longamente com Trump e com altos responsáveis norte-americanos e que os dois países estavam a fazer progressos no sentido de um possível acordo comercial, embora persistissem algumas divergências.