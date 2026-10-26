Trump garante que será alcançado "rapidamente" um acordo comercial com o Canadá

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que um acordo comercial com o Canadá será alcançado "rapidamente", num contexto de deterioração das relações comerciais entre os dois países, fortemente agravada últimos meses.

"Vamos resolver isto rapidamente, eles estão dispostos a dar-nos tudo o que queremos", assegurou Trump durante um comício em Port Huron, no norte do estado de Michigan, neste domingo, 25 de outubro, onde se deslocou para apoiar candidatos republicanos com vista às eleições intercalares, previstas para 03 de novembro.

O chefe de Estado justificou mais uma vez os direitos aduaneiros aplicados aos produtos canadianos, acusando novamente o Canadá de "não parar de roubar" os Estados Unidos.

Otava e Washington viram as relações comerciais bilaterais agravarem-se no final de agosto, após o fracasso das negociações entre os dois países para evitar a imposição de uma sobretaxa de 20 mil milhões de dólares sobre produtos canadianos, entre os quais o cimento, o vinho ou os tacos de hóquei.

O governo canadiano respondeu na altura com a imposição de direitos aduaneiros sobre um montante equivalente de importações norte-americanas, provocando a ira de Donald Trump, que respondeu com novos direitos aduaneiros, que alcançaram 50% sobre determinados produtos.

Na última sexta-feira, a Casa Branca anunciou, no entanto, uma alteração na lista de produtos canadianos abrangidos pelos direitos aduaneiros de 50%, com o objetivo alegado de dar resposta a um pedido da senadora republicana do Maine (norte), Susan Collins, que se encontra num empate técnico com o adversário democrata pela eleição naquele estado.

Uma empresa norte-americana, especializada na importação de produtos alimentares, apresentou na passada terça-feira uma queixa contra as sobretaxas, considerando que se tratava de um "abuso de poder que provoca danos imediatos às empresas norte-americanas, aos seus fornecedores e clientes".