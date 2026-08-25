Guerra comercial: Canadá retalia às tarifas dos EUA "dólar por dólar"

O Canadá anunciou tarifas de retaliação sobre 20 mil milhões de dólares (pouco mais de 17 mil milhões de euros) em produtos importados dos EUA, igualando "dólar por dólar" as tarifas impostas por Washington e escalando a guerra comercial entre os dois países.

“Nós não escolhemos este conflito, mas quando a nossa integração económica é utilizada como uma arma, em vez de servir de base a uma parceria em que todos ganham, temos de nos defender”, afirmou o ministro das Finanças, François-Philippe Champagne, classificando a situação como “um desafio sem precedentes imposto ao Canadá”.

Em causa estão tarifas de 15%, 25% e 50% sobre 700 produtos, incluindo aço e eletrodomésticos mas também roupa, cosméticos e até papel higiénico, que vão entrar em vigor a 8 de setembro. É a resposta do Canadá às tarifas de 50% sobre os produtos canadianos, anunciadas pelos EUA no fim de semana, depois do fracasso das negociações entre os dois países.

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, acusou Washington de tentar subordinar o Canadá e afirmou que as exigências americanas durante as negociações falhadas demonstraram que os EUA queriam "destruir as nossas principais indústrias".

O presidente Donald Trump intensificou o confronto na segunda-feira (25 de agosto). "Alguém devia fazer estes palhaços entrar na linha, caso contrário, as consequências para o Canadá serão muito PIORES!", escreveu na Truth Social.