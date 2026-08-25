Trump sugere mudar nome do Lago Ontário para Lago América

Esta sugestão - semelhante ao que fez unilateralmente no ano passado quando, através de um decreto executivo, renomeou o Golfo do México de Golfo da América - acontece num contexto de intensificação da guerra comercial entre os Estados Unidos e o Canadá.

No sábado, 22, os Estados Unidos impuseram tarifas de 50% sobre produtos canadianos avaliados em 20 mil milhões de dólares (18,5 mil milhões de euros), após o fracasso das negociações comerciais entre os dois países.

Em resposta, o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, anunciou que o Canadá vai retaliar contra as novas tarifas norte-americanas, impondo direitos aduaneiros sobre o aço, equipamentos eletrónicos e produtos lácteos comprados aos Estados Unidos da América a partir de 8 de setembro.

Os ministros das Finanças, da Indústria e do Trabalho canadianos devem detalhar esta terça-feira às 13:00 (18:00 em Lisboa), a resposta do Governo de Otava face às novas tarifas norte-americanas.