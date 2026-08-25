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Internacional

Trump sugere mudar nome do Lago Ontário para Lago América

Ideia surge num contexto de intensificação da guerra comercial entre os Estados Unidos e o Canadá.
Sofia Fonseca
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O presidente dos Estados Unidos Donald Trump sugeriu esta terça-feira, 25 de agosto, alterar o nome do Lago Ontário para Lago América. "Os Estados Unidos estão a considerar seriamente mudar o nome do Lago Ontário para Lago América, uma vez que já não esperamos fazer muitos negócios com Ontário", disse Trump nas redes sociais. A ideia ficou depois mais gráfica, com a partilha de uma imagem que mostra uma cruz por cima do nome daquele local e o nome sugerido.

Esta sugestão - semelhante ao que fez unilateralmente no ano passado quando, através de um decreto executivo, renomeou o Golfo do México de Golfo da América - acontece num contexto de intensificação da guerra comercial entre os Estados Unidos e o Canadá.

No sábado, 22, os Estados Unidos impuseram tarifas de 50% sobre produtos canadianos avaliados em 20 mil milhões de dólares (18,5 mil milhões de euros), após o fracasso das negociações comerciais entre os dois países.

Em resposta, o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, anunciou que o Canadá vai retaliar contra as novas tarifas norte-americanas, impondo direitos aduaneiros sobre o aço, equipamentos eletrónicos e produtos lácteos comprados aos Estados Unidos da América a partir de 8 de setembro.

Os ministros das Finanças, da Indústria e do Trabalho canadianos devem detalhar esta terça-feira às 13:00 (18:00 em Lisboa), a resposta do Governo de Otava face às novas tarifas norte-americanas.

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