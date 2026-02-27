Bruxelas pede investigação à atuação de Mandelson como comissário

A Comissão Europeia pediu ao seu gabinete antifraude que investigue Peter Mandelson - que exerceu as funções de comissário para o Comércio entre novembro de 2004 e outubro de 2008 - para avaliar se o britânico violou as regras de Bruxelas depois de documentos recentemente divulgados pela Justiça dos Estados Unidos terem sugerido que forneceu a Jeffrey Epstein informações sobre um resgate de 500 mil milhões de euros para salvar o euro em 2010.“Dadas as circunstâncias e a quantidade significativa de documentos disponibilizados publicamente, a Comissão Europeia solicitou também ao OLAF [Gabinete Europeu de Luta Antifraude] a 18 de fevereiro que investigasse o assunto. Enquanto aguardamos a conclusão da avaliação, não estamos em condições de fazer mais comentários”, disse um porta-voz do executivo comunitário ao Politico.Segundo os documentos tornados públicos pelo Departamento de Justiça norte-americano, o britânico terá escrito a Epstein que "fontes dizem-me que o resgate é de 500 mil milhões de euros" e que deveria ser "anunciado esta noite", a 9 de maio de 2010, um dia antes do pacote ser tornado público, o que poderá figurar uso de informação privilegiada.“Podemos confirmar que estamos a analisar o assunto. Não podemos fazer mais comentários neste momento”, disse o OLAF em comunicado ao Politico. “O facto de o OLAF estar a examinar o assunto não significa que o OLAF tenha aberto uma investigação. Regra geral, o OLAF analisa todas as informações recebidas que possam ser de interesse para a investigação, de acordo com os procedimentos padrão. Só após esta avaliação inicial é que o OLAF decide se abre ou não uma investigação.”Segundo a AP, todos os comissários europeus estão sujeitos a obrigações éticas e a um código de conduta oficial durante e após o seu mandato, sendo que suspeitas de violações destas obrigações podem levar a investigações por parte do Gabinete Europeu de Luta Antifraude.A Polícia Metropolitana de Londres deteve na segunda-feira o ex-embaixador do Reino Unido em Washington por suspeitas de má conduta em cargo público, tendo sido libertado horas depois sob fiança.As autoridades estão a investigar a alegada fuga, por parte de Mandelson, de emails enquanto era ministro do governo britânico, entre junho de 2009 e maio de 2010, e de informações confidenciais de mercado para Epstein.A nomeação de Peter Mandelson como embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, já depois de serem conhecidas algumas das suas ligações da Jeffrey Epstein, o que levou posteriormente ao seu afastamento do cargo, abriu uma crise política colocou em risco a continuação do primeiro-ministro Keir Starmer à frente do governo..Caso Epstein. Líder dos Comuns assume denúncia que levou à detenção de Mandelson.Caso Epstein. Mandelson libertado sob fiança após ser detido por suspeita de má conduta em cargo público