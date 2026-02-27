Peter Mandelson foi comissário europeu entre 2004 e 2008.
Peter Mandelson foi comissário europeu entre 2004 e 2008.Christian Lambiotte / União Europeia
Internacional

Bruxelas pede investigação à atuação de Mandelson como comissário

O ex-embaixador do Reino Unido em Washington exerceu as funções de comissário europeu para o Comércio entre 2004 e 2008.
Publicado a

A Comissão Europeia pediu ao seu gabinete antifraude que investigue Peter Mandelson - que exerceu as funções de comissário para o Comércio entre novembro de 2004 e outubro de 2008 - para avaliar se o britânico violou as regras de Bruxelas depois de documentos recentemente divulgados pela Justiça dos Estados Unidos terem sugerido que forneceu a Jeffrey Epstein informações sobre um resgate de 500 mil milhões de euros para salvar o euro em 2010.

“Dadas as circunstâncias e a quantidade significativa de documentos disponibilizados publicamente, a Comissão Europeia solicitou também ao OLAF [Gabinete Europeu de Luta Antifraude] a 18 de fevereiro que investigasse o assunto. Enquanto aguardamos a conclusão da avaliação, não estamos em condições de fazer mais comentários”, disse um porta-voz do executivo comunitário ao Politico.

Segundo os documentos tornados públicos pelo Departamento de Justiça norte-americano, o britânico terá escrito a Epstein que "fontes dizem-me que o resgate é de 500 mil milhões de euros" e que deveria ser "anunciado esta noite", a 9 de maio de 2010, um dia antes do pacote ser tornado público, o que poderá figurar uso de informação privilegiada.

“Podemos confirmar que estamos a analisar o assunto. Não podemos fazer mais comentários neste momento”, disse o OLAF em comunicado ao Politico. “O facto de o OLAF estar a examinar o assunto não significa que o OLAF tenha aberto uma investigação. Regra geral, o OLAF analisa todas as informações recebidas que possam ser de interesse para a investigação, de acordo com os procedimentos padrão. Só após esta avaliação inicial é que o OLAF decide se abre ou não uma investigação.”

Segundo a AP, todos os comissários europeus estão sujeitos a obrigações éticas e a um código de conduta oficial durante e após o seu mandato, sendo que suspeitas de violações destas obrigações podem levar a investigações por parte do Gabinete Europeu de Luta Antifraude.

A Polícia Metropolitana de Londres deteve na segunda-feira o ex-embaixador do Reino Unido em Washington por suspeitas de má conduta em cargo público, tendo sido libertado horas depois sob fiança.

As autoridades estão a investigar a alegada fuga, por parte de Mandelson, de emails enquanto era ministro do governo britânico, entre junho de 2009 e maio de 2010, e de informações confidenciais de mercado para Epstein.

A nomeação de Peter Mandelson como embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, já depois de serem conhecidas algumas das suas ligações da Jeffrey Epstein, o que levou posteriormente ao seu afastamento do cargo, abriu uma crise política colocou em risco a continuação do primeiro-ministro Keir Starmer à frente do governo.

Peter Mandelson foi comissário europeu entre 2004 e 2008.
Caso Epstein. Líder dos Comuns assume denúncia que levou à detenção de Mandelson
Peter Mandelson foi comissário europeu entre 2004 e 2008.
Caso Epstein. Mandelson libertado sob fiança após ser detido por suspeita de má conduta em cargo público
Reino Unido
Comissão Europeia
Caso Epstein
Jeffrey Epstein
Peter Mandelson
Diário de Notícias
www.dn.pt