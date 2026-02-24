Peter Mandelson (à esquerda) com Jeffrey Epstein (à direita) numa foto divulgada pelo Departamento de Justiça dos EUA.
Departamento de Justiça dos EUA
Caso Epstein. Mandelson libertado sob fiança após ser detido por suspeita de má conduta em cargo público

O ex-embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos foi detido na segunda-feira á tarde por acusações de má conduta em cargo público durante a sua relação de amizade com Jeffrey Epstein.
Peter Mandelson foi libertado esta terça-feira, 24 de fevereiro, sob fiança após a sua detenção por acusações de má conduta em cargo público durante a sua relação de amizade com Jeffrey Epstein. Esta foi também a suspeita que levou à detenção na última quinta-feira de Andrew Mountbatten-Windsor, igualmente devido à sua relação com o criminoso sexual norte-americano. Segundo os media britânicos, o ex-lorde trabalhista foi visto a regressar a casa de táxi e a entrar na sua casa em Londres cerca das 2.00.

Mandelson, de 72 anos, foi detido na segunda-feira à tarde, tendo sido transportado num carro da polícia descaracterizado para interrogatório a partir da sua casa em Londres.

A Polícia Metropolitana está a investigar a alegada fuga, por parte de Mandelson, de emails enquanto era ministro do governo britânico, entre junho de 2009 e maio de 2010, e de informações confidenciais de mercado para Epstein.

A nomeação de Peter Mandelson como embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, já depois de serem conhecidas algumas das suas ligações da Jeffrey Epstein, o que levou posteriormente ao seu afastamento do cargo, abriu uma crise política colocou em risco a continuação do primeiro-ministro Keir Starmer à frente do governo.

De acordo com o Guardian, o governo britânico foi obrigado a divulgar documentos sobre a nomeação de Mandelson como embaixador dos EUA em dezembro de 2024 ao comité de inteligência e segurança do parlamento para garantir a transparência do processo de seleção e o que Downing Street sabia sobre a sua amizade com Epstein. Esta segunda-feira, 23 de fevereiro, os deputados foram foram informados de que o primeiro lote de documentos será divulgado no início de março, mas que só incluirá trocas de mensagens entre o primeiro-ministro Keir Starmer e Mandelson sobre as ligações deste a Jeffrey Epstein até a investigação policial estar concluída.

Peter Mandelson detido por suspeita de má conduta em cargo público
Chefe de gabinete de Starmer demite-se devido a ligações a Mandelson
