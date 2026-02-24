Caso Epstein. Mandelson libertado sob fiança após ser detido por suspeita de má conduta em cargo público

Peter Mandelson foi libertado esta terça-feira, 24 de fevereiro, sob fiança após a sua detenção por acusações de má conduta em cargo público durante a sua relação de amizade com Jeffrey Epstein. Esta foi também a suspeita que levou à detenção na última quinta-feira de Andrew Mountbatten-Windsor, igualmente devido à sua relação com o criminoso sexual norte-americano. Segundo os media britânicos, o ex-lorde trabalhista foi visto a regressar a casa de táxi e a entrar na sua casa em Londres cerca das 2.00.Mandelson, de 72 anos, foi detido na segunda-feira à tarde, tendo sido transportado num carro da polícia descaracterizado para interrogatório a partir da sua casa em Londres.A Polícia Metropolitana está a investigar a alegada fuga, por parte de Mandelson, de emails enquanto era ministro do governo britânico, entre junho de 2009 e maio de 2010, e de informações confidenciais de mercado para Epstein.A nomeação de Peter Mandelson como embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, já depois de serem conhecidas algumas das suas ligações da Jeffrey Epstein, o que levou posteriormente ao seu afastamento do cargo, abriu uma crise política colocou em risco a continuação do primeiro-ministro Keir Starmer à frente do governo.De acordo com o Guardian, o governo britânico foi obrigado a divulgar documentos sobre a nomeação de Mandelson como embaixador dos EUA em dezembro de 2024 ao comité de inteligência e segurança do parlamento para garantir a transparência do processo de seleção e o que Downing Street sabia sobre a sua amizade com Epstein. Esta segunda-feira, 23 de fevereiro, os deputados foram foram informados de que o primeiro lote de documentos será divulgado no início de março, mas que só incluirá trocas de mensagens entre o primeiro-ministro Keir Starmer e Mandelson sobre as ligações deste a Jeffrey Epstein até a investigação policial estar concluída..Peter Mandelson detido por suspeita de má conduta em cargo público.Chefe de gabinete de Starmer demite-se devido a ligações a Mandelson