Peter Mandelson detido por suspeita de má conduta em cargo público

Peter Mandelson foi detido esta segunda-feira, 23 de fevereiro, por inspetores que estão a investigar alegações de má conduta em cargos públicos durante a sua amizade com Jeffrey Epstein.De acordo com o The Guardian, imagens de vídeo mostram-no a ser levado de sua casa num carro descaracterizado logo após ser escoltado por polícias.“Os polícias detiveram um homem de 72 anos por suspeita de má conduta em cargo público. Foi detido numa morada em Camden na segunda-feira, 23 de fevereiro, e levado para uma esquadra de polícia em Londres para interrogatório”, referiu um porta-voz da polícia, acrescentando que “isto acontece após mandados de busca e apreensão em duas moradas nas áreas de Wiltshire e Camden.”A Polícia Metropolitana está a investigar a alegada fuga, por parte de Mandelson, de emails enquanto era ministro do governo britânico e de informações confidenciais do mercado para Epstein.A nomeação de Peter Mandelson como embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, já depois de serem conhecidas algumas das suas ligações da Jefffrey Epstein, o que levou posteriormente ao seu afastamento do cargo, abriu uma crise política colocou em risco a continuação do primeiro-ministro Keir Starmer à frente do governo. .Ex-príncipe André detido por suspeitas de má conduta. "A lei deve seguir o seu curso", reage o rei Carlos III .Justiça britânica está a colaborar com a polícia nas investigações ao ex-príncipe André e a Mandelson