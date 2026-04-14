Zelensky e Merz assistem a uma apresentação de equipamento militar e drones produzidos em cooperação por Kiev e Berlim.
Zelensky e Merz assistem a uma apresentação de equipamento militar e drones produzidos em cooperação por Kiev e Berlim. FOTO: EPA / CLEMENS BILAN / POOL
Internacional

Berlim dá sinal de apoio a Kiev com a celebração de parceria estratégica

Alemanha e Ucrânia vão começar a produzir em conjunto drones e outros sistemas de defesa, uma cooperação que, para Merz, será benéfica para os dois países.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Guerra na Ucrânia
Rússia
Volodymyr Zelensky
Ucrânia
Hungria
Viktor Orbán
Alemanha
edição impressa
Friedrich Merz
Péter Magyar

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt