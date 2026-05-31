"Audiências maiores do que Elvis". Trump admite substituir concertos dos 250 anos dos EUA por comício político
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"Audiências maiores do que Elvis". Trump admite substituir concertos dos 250 anos dos EUA por comício político

Presidente reagiu a desistências de vários artistas de evento organizado pela Freedom 250.
Helena Tecedeiro
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Confrontado na sexta-feira com a desistência de Bret Michaels, o vocalista dos Poison, o quinto artista a desistir da sua participação nos espectáculos musicais de celebração dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump admitiu no sábado cancelar todos os concertos e substituí-los antes por um comício político.

“Estou a pensar trazer a atração número um do mundo, o homem que atrai audiências muito maiores do que Elvis no auge da carreira, e que o faz sem precisar de uma guitarra, o homem que ama o nosso país mais do que qualquer outra pessoa, e o homem que alguns dizem ser o maior presidente da história (O MAIOR DE TODOS!), DONALD J. TRUMP, para substituir estes ‘artistas’ de terceira categoria e altamente remunerados, e fazer um grande discurso, mobilizando o país para a frente, tal como tenho feito desde que sou presidente!”, escreveu o presidente na sua rede Truth Social.

E acrescentou: “Estou a dar instruções aos meus representantes para que analisem a viabilidade de realizar uma manifestação ‘AMERICA IS BACK’, em Washington, D.C., à mesma hora e no mesmo local. Apenas grandes patriotas estão convidados – será uma celebração emocionante e magnífica da América!”

Os concertos estavam previstos para dia 24 de junho, no âmbito da abertura da Great American State Fair, que está a ser organizada para comemorar o 250.º aniversário da Declaração de Independência, a 4 de julho de 1776.

Além de Bret Michaels, também Martina McBride e The Commodores anunciaram que não irão participar nas celebrações que estão a ser organizadas pelo grupo Freedom 250. Apesar de ser descrito como “não partidário”, este foi lançado no ano passado por Donald Trump e é atualmente liderado por Keith Krach , nomeado pelo presidente para o Departamento de Estado durante o seu primeiro mandato na Casa Branca.

No Instagram, Michaels escreveu que pensava que o concerto iria “homenagear os nossos veteranos, militares no ativo, socorristas, professores e americanos trabalhadores de todas as classes sociais”, mas acabou por chegar à conclusão que o evento “evoluiu para se tornar algo muito mais divisivo.”

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