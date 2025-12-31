Ataque russo a Odessa faz seis feridos, incluindo bebé e duas crianças. Mais de 170 mil sem eletricidade

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, entre as quais um bebé de sete meses e duas crianças, de 8 e 14 anos, no ataque russo da última noite que visou a região de Odessa, informaram esta quarta-feira, 31 de dezembro, as autoridades locais, dando conta que um dos feridos, um homem de 42 anos, está em estado grave."No total, quatro prédios de apartamentos, pelo menos 14 carros e garagens particulares foram danificados em Odessa", informou o governador regional numa mensagem divulgada no Telegram. Foram também registados "danos significativos" na infraestrutura energética da região, de acordo com a DTEK, uma das principais empresas de energia da Ucrânia.O ataque aéreo russo deixou, aliás, mais de 170 mil consumidores sem energia elétrica, informou o Ministério da Energia ucraniano, citado pela agência de notícias UNN. A DTEK referiu, em comunicado, que as equipas no terreno estão a trabalhar "ininterruptamente para restabelecer a energia em todas as residências o mais rápido possível". Só no mês de dezembro, indicou a empresa, 10 subestações em Odessa foram danificadas devido aos bombardeamentos das forças de Moscovo. "Estes ataques são mais uma prova das táticas terroristas do inimigo, que ataca deliberadamente a infraestrutura civil de cidades pacíficas na região de Odessa, ameaçando a vida e a saúde das pessoas", lamentou o governador..Robert D. Kaplan: “Uma guerra no Pacífico mudaria o nosso mundo muito mais dramaticamente do que a guerra na Ucrânia”.Rússia cria impasse nas negociações de paz ao alegar ataque de Kiev contra residência de Putin .Moscovo vai endurecer posição negocial após acusar Kiev de atacar residência de Putin. Ucrânia pede provas