Zelensky foi recebido no domingo por Trump em Mar-a-Lago, tendo os dois líderes classificado o encontro como positivo.EPA / PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT
Internacional

Rússia cria impasse nas negociações de paz ao alegar ataque de Kiev contra residência de Putin

Zelensky classificou acusação de Moscovo como “uma completa invenção” para justificar novos ataques contra o território ucraniano, enquanto Trump disse ter ficado “muito irritado”.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Donald Trump
Guerra na Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Vladimir Putin
