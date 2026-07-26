Ao lado de Isabel Díaz Ayuso (esq.) e de Letizia (dir. ), Felipe VI lamentou a perda "incalculável" de património natural e deixou palavras de alento para quem combate os fogos.
Ao lado de Isabel Díaz Ayuso (esq.) e de Letizia (dir. ), Felipe VI lamentou a perda "incalculável" de património natural e deixou palavras de alento para quem combate os fogos. EPA/MARISCAL
Internacional

Após retórica incendiária, algum otimismo face aos fogos em Espanha

Rei elogia coordenação de entidades após Ayuso e governo chocarem. Perspetivas para “vencer” os incêndios em Madrid, Ávila e Toledo. Em França, nova onda de calor preocupa.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Pedro Sánchez
França
Espanha
Isabel Díaz Ayuso
Madrid
Incêndios florestais
Bordéus
Felipe VI
Ávila
Diário de Notícias
www.dn.pt