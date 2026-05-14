Após declarações de Xi Jinping, Taiwan considera a China como o único risco regional

A diplomacia de Taipé disse esta quinta-feira, 14 de maio, que a República Popular da China é o único risco para a paz regional, reagindo às declarações de Pequim sobre Taiwan.O presidente chinês, Xi Jinping, advertiu o homólogo norte-americano, Donald Trump, de que Pequim e Washington poderiam entrar em conflito, caso os Estados Unidos "lidassem mal" com a questão de Taiwan.De imediato, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan declarou, através de um comunicado, que as autoridades de Pequim são atualmente o único risco para a paz e a estabilidade regional".Taipé voltou a acusar Pequim de "assédio militar" em torno da ilha de Taiwan e mencionou as "táticas de zona cinzenta" (manobras coercivas que não constituem atos de guerra).Em Pequim, segundo a Agência France Presse, Xi Jinping recebeu Donald Trump com "grande pompa" antes de abordar os inúmeros pontos de discórdia entre os dois países, que foram desde o comércio, ao conflito com o Irão e Taiwan.Antes do início das conversações, Trump fez uma série de declarações conciliatórias perante as câmaras de televisão, prometendo um "futuro fabuloso" para as relações entre os Estados Unido e a República Popular da China.Os comentários de Xi Jinping, divulgados pela televisão estatal enquanto as discussões com Trump ainda decorriam, contrastaram com o tom do chefe de Estado norte-americano."A questão de Taiwan é a mais importante nas relações sino-americanas. Se for tratada adequadamente, as relações entre os dois países (República Popular da China e Estados Unidos) podem permanecer amplamente estáveis. Se for mal conduzida, os dois países entrarão em conflito, ou mesmo em guerra", disse Xi, utilizando um termo em mandarim que não implica necessariamente um conflito militar.Pequim considera Taiwan (ROC - República da China) uma província que não conseguiu unificar com o resto do território desde o final da guerra civil, em 1949, entre as forças comunistas lideradas por Mau Tsé-Tung e os nacionalistas de Chiang Kai-shek..Xi adverte Trump que Taiwan pode levar a “conflito" entre os dois países.Para Xi, Taiwan está no centro das discussões na cimeira com Trump