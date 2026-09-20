A CDU de Friedrich Merz deverá ter um dos seus piores resultados regionais.
A CDU de Friedrich Merz deverá ter um dos seus piores resultados regionais. CLEMENS BILAN / EPA
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Alemanha. Extrema-direita lidera em Mecklemburgo, extrema-esquerda está à frente em Berlim

A CDU de Friedrich Merz deverá cair para 5,5% no estado de Mecklemburgo-Pomerânia, apenas 0,5 pontos acima do mínimo para entrar no parlamento estadual. E está em vias de perder o governo da capital.
Ana Meireles
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O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) deverá conquistar a maioria dos votos no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, enquanto o partido de extrema-esquerda Die Linke saltou para o primeiro lugar em Berlim, segundo as projecções iniciais divulgadas pela ARD.

Em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, as sondagens à boca das urnas indicam que o partido de extrema-direita AfD obtenha 37% dos votos, ligeiramente à frente do Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda, que regista 35,5%, e ate agora governava este estado da ex-RDA.

Já a União Democrata-Cristã (CDU), de centro-direita e liderada pelo chanceler alemão Friedrich Merz, deverá cair para 5,5%, apenas 0,5 pontos acima do mínimo para para entrar no parlamento estadual. A confirmar-se, este será o pior resultado regional de sempre da CDU, que nas últimas eleições tinha obtido 13,3% dos votos.

Em Berlim, projeta-se que o Die Link, de extrema-esquerda, seja o partido mais votado, com 24,5%, uma subida de 12,3 pontos percentuais face à última eleição. A CDU, que até agora governava esta cidade-estado, é apontada como a segunda maior força política, com 20%, menos 8,2 pontos que nas últimas eleições. Segue-se a AfD, com 16%, o que representa uma subida de 6,9 ​​pontos.

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