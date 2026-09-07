Derrotado e “profundamente chocado”, Merz rejeita desistir das reformas

As sondagens já o previam e os eleitores confirmaram-no: a Alternativa para a Alemanha (AfD) venceu as eleições regionais da Saxónia-Anhalt no domingo, mas Friedrich Merz esperaria por um sobressalto cívico que levasse os cidadãos daquela região rural a não dar as chaves do poder a um partido de extrema-direita. A elevada participação (78%) confirmou a popularidade granjeada pelas propostas apresentadas pelo candidato a ministro-presidente Ulrich Siegmund, que recebeu 43,8% dos votos. Ainda assim, os meios de comunicação social alemães descrevem um chanceler abatido e sem conseguir disfarçar o peso de ficar na história como o chefe de governo que assistiu à primeira vitória eleitoral de um partido que banaliza o passado nazi, depois de já ter sofrido a pequena indignidade de ser o primeiro chanceler eleito à segunda votação no Bundestag.Depois de se reunir com os órgãos do seu partido democrata-cristão (CDU), Friedrich Merz disse aos jornalistas estar “profundamente chocado” com a vitória, na véspera, da AfD. Afinal, o homem que em 2018 afirmou que era possível reduzir o partido extremista a metade da sua expressão - e estava então longe da atual - foi o bombo da festa da AfD. “Reduzimos a CDU para metade”, disse o colíder Tino Chrupalla. .3Ao eleger 39 deputados para o parlamento regional, a AfD ficou a três da maioria necessária para governar..De facto, a CDU caiu quase 20 pontos, tendo recebido 17,2% dos votos, e com isso elegeu 15 deputados, menos 25 do que nas eleições de 2021. A colíder Alice Weidel fez uma leitura nacional do ato eleitoral regional e já apontou para as eleições gerais de 2029, ao ter como meta pelo menos 40%. “Nunca um chanceler foi tão impopular quanto Friedrich Merz, que se tornou num pesado obstáculo para o desenvolvimento próspero da Alemanha”, disse. Já Siegmund, o vencedor da noite de domingo, caracterizou Merz como um “muito bom agente eleitoral da AfD”. Em julho, uma sondagem para a RTL concluía que o trabalho de Merz apenas satisfaz 14% dos alemães. Pior, 85% expressaram a sua insatisfação perante o trabalho do conservador. .60Por cento dos eleitores votaram em partidos que “desrespeitam” o Estado de direito na Alemanha, lamentou Merz ao apontar para os resultados conjuntos de AfD, Esquerda e BSW..O chanceler disse estar consciente das suas responsabilidades e que as assumirá. “Trata-se, nada mais, nada menos, do futuro do nosso país”, disse, antes de recordar que foi “eleito por quatro anos”, excluindo a hipótese de sair de cena. “Desistir não é uma opção.” “A minha determinação é continuar o curso das reformas, sem parar, mas sei que temos de as explicar melhor”, disse Merz na segunda-feira. Em julho, ao fim de uma reunião de sete horas, a coligação liderada pela CDU-CSU com os sociais-democratas (SPD) chegou a acordo para iniciar um conjunto de reformas. Das 34 medidas anunciadas destacam-se a reforma do sistema de pensões, com o aumento da idade da reforma (atualmente entre os 65 e os 67 anos), o fim da baixa automática de saúde sem prescrição médica, maior flexibilidade contratual por parte dos empregadores, um corte nos impostos sobre os rendimentos, mas um agravamento para quem mais ganha. Além disso, o governo entrou em funções em 2025 com a aprovação de uma folga ao controlo rigoroso da dívida pública para investir em infraestruturas, na defesa e na adaptação para a neutralidade carbónica. Ao lado de Merz estava o ainda ministro-presidente da Saxónia-Anhalt, Sven Schulze, que horas antes recebeu com tranquilidade o resultado, ao negar que tenha sido um dia negro para a sua região. “Isto é a democracia.” O chanceler agradeceu o seu trabalho, e sobre o resultado eleitoral disse ainda: “Algo mudou ontem [domingo], não só na Saxónia-Anhalt, mas em toda a Alemanha. Terá repercussões, inclusive no plano internacional.” Em termos externos, Merz referia-se sobretudo à posição pró-russa da AfD, embora a reação mais sonora tenha vindo de Londres. A vice-ministra das Finanças Emma Reynolds disse que o governo britânico não irá trabalhar com um governo regional alemão da AfD. Quanto à vitória da AfD na Saxónia-Anhalt, adotou a mesma linha de Schulze ao dizer que, em democracia, é necessário aceitá-la, mas prometeu defender “a lei fundamental”, uma alusão a propostas extremistas do partido vencedor, bem como às suas ligações ao movimento neonazi. “Sabemos que a Alemanha, devido à sua História, tem uma responsabilidade particular. Preservaremos sempre a nossa ordem política e o nosso sólido enraizamento na Europa”, assegurou.Associações de minorias étnicas e religiosas não se mostraram tão certas, assim como sobreviventes do Holocausto. “Nem nos meus piores pesadelos, nunca poderia ter imaginado que a extrema-direita pudesse ganhar novamente eleições assim na Alemanha”, disse Charlotte Knobloch, de 93 anos, ao programa Tagesschau da cadeia pública ARD..15Por cento da população elegeu a imigração como a questão prioritária a resolver na Saxónia-Anhalt, à frente da educação (12%), economia (10%) ou populismo de direita (7%).. Mandato para governarSobre o futuro da Saxónia-Anhalt, o candidato vencido e ministro-presidente cessante disse que “o mandato para governar está agora nas mãos da AfD”, terminando com um cenário improvável de uma frente unida, da extrema-esquerda ao centro-direita. Ao Telegraph, o deputado da AfD Maximilian Krah disse ter conhecimento de democratas-cristãos eleitos no domingo prestes a juntarem-se ao seu partido. Se tal não acontecer, a AfD terá no mínimo o apoio tácito do partido populista de esquerda BSW, que coincide com a AfD em dois pontos (contra a imigração e pró-russo). Thomas Schulze, cabeça de lista do partido na região, disse que o BSW, que elegeu cinco deputados, irá abster-se na terceira votação do parlamento regional, quando o candidato necessita apenas de maioria simples.Dia 20 estão agendadas outras duas eleições regionais, em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, onde a AfD lidera as sondagens, e em Berlim, onde CDU, extrema-esquerda e extrema-direita estão muito próximas umas das outras..Vitória da AfD: França alerta para "sinal muito preocupante", enquanto extrema-direita europeia celebra.A caminho da maioria na Saxónia-Anhalt, AfD vê estado como um tubo de ensaio para a Alemanha.Saxónia-Anhalt: AfD "estende a mão" à procura de apoios (e até deserções) para poder governar