Friedrich Merz apareceu abatido junto dos jornalistas, em Berlim. EPA/HANNIBAL HANSCHKE

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Derrotado e “profundamente chocado”, Merz rejeita desistir das reformas

Impopular, chanceler afasta cenário de demissão e diz-se determinado em levar reformas avante. AfD não tem maioria absoluta, mas deverá governar Saxónia-Anhalt.