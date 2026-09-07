Friedrich Merz apareceu abatido junto dos jornalistas, em Berlim.
Friedrich Merz apareceu abatido junto dos jornalistas, em Berlim.EPA/HANNIBAL HANSCHKE
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Derrotado e “profundamente chocado”, Merz rejeita desistir das reformas

Impopular, chanceler afasta cenário de demissão e diz-se determinado em levar reformas avante. AfD não tem maioria absoluta, mas deverá governar Saxónia-Anhalt.
César Avó
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