Merz vence na Baixa Saxónia antes de novo desafio eleitoral

A União Democrata-Cristã (CDU) do chanceler alemão Friedrich Merz obteve esta segunda-feira, 14 de setembro, um novo fôlego ao sair vitoriosa nas eleições locais no estado da Baixa Saxónia, contrapondo assim à derrota estrondosa que registou na semana passada face ao partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) na votação para o parlamento estadual da Saxónia-Anhalt.Os resultados preliminares mostram que a CDU obteve 27,2% dos votos, com os Social-Democratas (SPD) - parceiros de coligação do governo de Merz, a registar 24,6%. A AfD passou a ser o terceiro partido mais votado, com 15,9%, mais 11,3 pontos que em 2021. Wolfsburg, cidade onde fica a sede da Volkswagen, teve a sua câmara conquistada pela CDU. Mas em Salzgitter, onde está sediada a empresa com o mesmo nome e que é uma das maiores produtoras de aço da Europa, a CDU terá de disputar uma segunda volta com a AfD.O líder da CDU na Baixa Saxónia mostrou satisfação com os resultados, mas deixou avisos. “Acredito que é necessária uma mudança política em Berlim. Precisamos de aliviar o peso sobre as pessoas. Os preços da energia são demasiado elevados, assim como os custos de habitação”, afirmou Sebastian Lechner.Merz enfrentará um novo teste em duas eleições estaduais no domingo, sendo que a AfD lidera as sondagens em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, enquanto em Berlim o partido de extrema-esquerda Die Linke poderá sair vitorioso..Derrotado e “profundamente chocado”, Merz rejeita desistir das reformas.CDU de Merz entra em ano de eleições regionais com derrota