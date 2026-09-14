A CDU de Friedrich Merz conseguiu sair vitoriosa nas eleições locais da Baixa Saxónia.
A CDU de Friedrich Merz conseguiu sair vitoriosa nas eleições locais da Baixa Saxónia. CLEMENS BILAN / EPA
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Merz vence na Baixa Saxónia antes de novo desafio eleitoral

Os resultados preliminares mostram que a CDU obteve 27,2% dos votos, com os Social-Democratas a registar 24,6%. A AfD passou a ser o terceiro partido mais votado, com 15,9%.
Ana Meireles
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