Merz admite que CDU fica "abalada até aos alicerces" após vitória da AfD

O chanceler alemão, Friedrich Merz, admitiu que os conservadores da CDU ficam "abalados até aos alicerces" com a vitória da extrema-direita da Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em alemão) no estado da Saxónia-Anhalt.

"Isto abala o nosso partido até aos seus alicerces. Não podemos simplesmente continuar como antes, nem eu, nem o governo federal", afirmou, em declarações ao tabloide Bild.

"Temos uma constituição forte. Temos todas as ferramentas para defender a constituição contra um governo estadual extremista de direita", acrescentou Merz, cuja popularidade está em queda, "mas o nosso sistema partidário está a sofrer uma mudança tectónica."

Em conferência de imprensa, o chanceler admitiu que esta é "a derrota eleitoral mais severa que a CDU sofreu em anos, aliás, em décadas”.

E explicou que “quando quase 60% dos eleitores votam em partidos políticos que questionam fundamentalmente as instituições democráticas do nosso país… trata-se de um resultado eleitoral que não podemos simplesmente ignorar como se nada tivesse acontecido”.

E lembrou que a vitória da AfD foi celebrada a "2500 km a leste", fazendo uma ligação entre o partido de extrema-direita e o governo russo, dizendo que “não se desviará nem um milímetro" da sua "convicção fundamental de que devemos defender a nossa liberdade, especialmente agora, da Rússia”.

“Tenho consciência da minha responsabilidade pessoal para com o nosso país. Estou determinado a fazer jus a essa responsabilidade”, afirmou, aparentemente afastando qualquer possibilidade de renunciar ao cargo. "Desistir não é uma opção", acrescentou.