Vitória da AfD: França alerta para "sinal muito preocupante", enquanto extrema-direita europeia celebra

A Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla original) conquistou uma vitória histórica nas eleições de domingo (6 de setembro), tornando-se o maior partido na Saxónia-Amhalt e alcançando o melhor resultado da sua história numa eleição regional alemã. Uma noite eleitoral que não deixa a Europa (e não só) indiferente.

O ministro da Economia e das Finanças francês, Roland Lescure, apelidou a vitória da AfD como "um sinal muito preocupante", avisando que a Europa enfrenta uma crescente onda populista que "é preciso resistir".

Também o ministro dos Assuntos Europeus francês, Benjamin Haddad, descreveu a vitória da AfD como um "momento muito grave para a Europa", defendendo que "o nacionalismo e a xenofobia nunca serão a resposta".