O candidato Ulrich Siegmund com a colíder da AfD, Alice Weidel.
O candidato Ulrich Siegmund com a colíder da AfD, Alice Weidel.FOTO:EPA/FILIP SINGER
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Vitória da AfD: França alerta para "sinal muito preocupante", enquanto extrema-direita europeia celebra

Partido venceu as eleições regionais na Saxónia-Anhalt, mas precisará de um acordo para governar, já que ficou aquém da maioria necessária. Reações não se fizeram esperar.
Susana Salvador
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A Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla original) conquistou uma vitória histórica nas eleições de domingo (6 de setembro), tornando-se o maior partido na Saxónia-Amhalt e alcançando o melhor resultado da sua história numa eleição regional alemã. Uma noite eleitoral que não deixa a Europa (e não só) indiferente.

O ministro da Economia e das Finanças francês, Roland Lescure, apelidou a vitória da AfD como "um sinal muito preocupante", avisando que a Europa enfrenta uma crescente onda populista que "é preciso resistir".

Também o ministro dos Assuntos Europeus francês, Benjamin Haddad, descreveu a vitória da AfD como um "momento muito grave para a Europa", defendendo que "o nacionalismo e a xenofobia nunca serão a resposta".

Isto num contexto de pré-campanha eleitoral para as presidenciais do próximo ano em França, onde a líder parlamentar do Reagrupamento Nacional, Marine Le Pen, é a favorita nas sondagens.

Jean-Luc Mélenchon, candidato presidencial d'A França Insubmissa (esquerda radical), fala num "desastre" que é "uma demonstração catastrófica da cegueira dos políticos centristas europeus"

Em Itália, onde a primeira-ministra Giorgia Meloni governa em coligação, o vice-primeiro-ministro, Matteo Salvini, da Liga (extrema-direita) saudou o resultado, afirmando que demonstra a força da exigência pública por "mudança, segurança e emprego" e argumentando que "outra Europa é possível".

Posição diferente teve o chefe da diplomacia, Antonio Tajani, da Força Itália, que falou em "más notícias" e alertou contra a disseminação de tendências "iliberais", populistas e extremistas na Europa.

Na Polónia, foi o próprio primeiro-ministro Donald Tusk a reagir. "Na Polónia, só os idiotas ou traidores se podem regozijar com o triunfo do AfD na Alemanha", escreveu no X, alegando que muitos deles estão nos partidos da oposição Lei e Justiça (PiS) e Confederação (Konfederacja).

Quem se congratulou com a vitória da AfD foi a extrema-direita europeia.

Na Hungria, o ex-primeiro-ministro Viktor Orbán falou de uma "grande noite para a Alemanha e a Europa", alegando que "isto é só o princípio".

Em Espanha, o líder do Vox, Santiago Abascal, felicitou a colíder do partido, Alice Weidel, e o líder local na Saxónia-Anhalt, Ulrich Siegmund, falando no resultado como "uma grande esperança para a Alemanha e para a Europa".

Em Portugal, o líder do Chega, André Ventura, celebrou a vitória "histórica" ​​da AfD, escrevendo no X que "os alemães estão a abrir os olhos contra a imigração ilegal e descontrolada, a corrupção e a captura da nossa liberdade e identidade".

As reações não vieram só da Europa. O milionário Elon Musk, dono do X, respondeu em alemão "Gut gemacht", isto é, "bom trabalho", a uma mensagem onde a líder da AfD felicitava Siegmund. Este agradeceu o "apoio" e "clara e importantíssima perspectiva sobre os desenvolvimentos políticos da nossa época -- incluindo aqui na Alemanha", acrescentando "Se assumirmos a nossa responsabilidade, terei todo o gosto em colaborar de forma sólida e construtiva. A Alemanha voltará a ser um local onde vale a pena investir."

A AfD venceu com 43,8% dos votos e elegeu 39 deputados no Parlamento regional (ficando a três da maioria absoluta), com a CDU do chanceler Friedrich Merz a não ir além dos 17,2% e 15 deputados.

Todos os partidos rejeitam fazer uma aliança com a AfD, mas a Aliança Sahra Wagenknecht (economicamente da extrema-esquerda, mas conservadora nos valores) conseguiu passar os 5% necessários para entrar no Parlamento (terá cinco deputados) e nunca excluiu poder cooperar com o partido para facilitar um governo minoritário.

O candidato Ulrich Siegmund com a colíder da AfD, Alice Weidel.
Vitória histórica para a extrema-direita nas eleições regionais da Saxónia-Anhalt
O candidato Ulrich Siegmund com a colíder da AfD, Alice Weidel.
A caminho da maioria na Saxónia-Anhalt, AfD vê estado como um tubo de ensaio para a Alemanha
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