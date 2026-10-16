Aeroporto no Iémen atingido por dois projéteis

Aden é, desde 2015, a sede do governo iemenita internacionalmente reconhecido, apoiado por Riade. A capital iemenita, Sana, encontra-se sob ocupação dos Huthis.

Fontes militares dos rebeldes Huthis, apoiados pelo Irão, confirmaram à agência noticiosa oficiosa Saba que lançaram, ao final da tarde, um bombardeamento contra "o centro de comando" na base militar de Al Badr, nas imediações do aeroporto de Aden.

Segundo informações da mesma fonte, não confirmadas de forma independente, foram atingidos "os depósitos de munições instalados no interior da base".

Jornalistas da estação Al Jazeera relataram a queda de vários mísseis nas imediações da cidade.

O governo iemenita ainda não se pronunciou sobre o incidente, mas fontes oficiais de segurança confirmaram ao portal South24, sob anonimato, que dois mísseis atingiram as instalações do aeroporto, sem registo de vítimas, para já.

O episódio ocorre um dia depois de os Huthis terem atacado um complexo governamental em Áden.