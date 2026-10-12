Como é que os Houthis estão a ultrapassar as defesas sauditas?

O ministro da Energia da Arábia Saudita, meio-irmão do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, reconheceu esta segunda-feira (12 de outubro) que o reino está a ser “posto à prova” com os ataques dos Houthis, prometendo uma “resposta firme”. O aeroporto de Riade vai continuar fechado mais uns dias, depois dos ataques durante o fim de semana terem feito pelo menos 13 mortos e levantado a dúvida: como é que os rebeldes iemenitas estão a ultrapassar as defesas sauditas?“Estas circunstâncias puseram à prova as nossas infraestruturas, as nossas instituições, as nossas equipas e a nossa resiliência”, declarou Abdulaziz bin Salman numa conferência sobre energia em Riade, que viu muitos oradores e participantes cancelarem as viagens após os ataques dos Houthis. São os ataques mais mortíferos na Arábia Saudita numa década.Os sauditas têm uma rede avançada de defesa aérea, que inclui o sistema THAAD e as baterias de mísseis Patriot fornecidas pelos EUA. Mas os rebeldes Houthis têm conseguido ultrapassar essas defesas, “usando uma combinação de salvas escalonadas e arsenais mistos para sobrecarregar as capacidades dos radares”, segundo o The Independent.“Ao lançarem inicialmente drones suicidas de baixa velocidade, seguidos de mísseis de cruzeiro a baixa altitude e mísseis balísticos de alta velocidade apenas alguns minutos depois, os Houthis obrigam os sistemas de defesa a enfrentar múltiplas ameaças distintas que chegam em simultâneo”, acrescenta o jornal britânico. De acordo com a Al Jazeera, os Houthis já lançaram dezenas de mísseis e drones contra a Arábia Saudita desde 2015 - os sauditas intervieram na guerra civil do Iémen em apoio do governo internacionalmente reconhecido, depois de este ter sido expulso de Sanaa.Um cessar-fogo mediado pela ONU foi alcançado em 2022 e, desde então, ambos os lados têm evitado ações que levem a uma escalada do conflito - apesar de os rebeldes terem, em suposta solidariedade com os palestinianos, atacado navios de carga e petroleiros no Mar Vermelho entre 2023 e 2025 (os EUA chegaram a acordo para travar esses ataques). As hostilidades entre os Houthis e as forças governamentais iemenitas foram retomadas em julho e intensificaram-se em setembro, quando os rebeldes foram avançando ao longo da costa ocidental e capturaram a cidade portuária de Mokha, uma posição estratégica no estreito de Bab el-Mandeb. As forças iemenitas lançaram um contra-ataque para recuperar o controlo. Segundo os analistas, o período de acalmia permitiu aos Houthis reforçarem o seu arsenal - com o apoio do Irão. Um dos seus mísseis de médio e longo alcance é o Palestine-2, mas têm também ao seu dispor o Toufan (que se suspeita ser um rebatizado Ghadr iraniano). Além disso, dispõem de mísseis de curto alcance e, segundo as forças que apoiam o governo iemenita, estariam a desenvolver mísseis de cruzeiro capazes de permanecer em voo sobre um alvo.O recurso a diferentes mísseis durante um ataque torna mais provável conseguirem atingir um alvo - por muitos que sejam intercetados, há maior probabilidade de pelo menos um passar as defesas. E também já se começam a levantar questões sobre o stock de mísseis intercetores de que a Arábia Saudita dispõe. Riade, tal como muitos dos aliados dos EUA, tem enfrentado dificuldades devido aos stocks limitados de munições para os sistemas Patriot e THAAD (por causa da guerra no Irão). Mas também há dúvidas sobre a quantidade de mísseis de que os Houthis dispõem para continuar os ataques contra a Arábia Saudita (cuja aviação tem procurado destruir os locais de armazenamento e fábricas de produção no Iémen). Além disso, os rebeldes também estão envolvidos em combates terrestres intensos dentro do Iémen, sobretudo ao longo da costa do Mar Vermelho, o que obriga a dividir recursos.Entretanto, o Irão já ofereceu a sua ajuda aos sauditas para facilitar o diálogo com os Houthis. Segundo os analistas, Teerão está a tentar transmitir duas mensagens: aos sauditas, que prefere uma solução política; e aos restantes atores regionais, que continua a ser uma peça central em qualquer tentativa de estabilizar o Iémen..Irão oferece-se para "facilitar diálogo" entre Arábia Saudita e houthis do Iémen.Ataque dos Houthis à Arábia Saudita: 10 questões para entender a situação.Houthis reivindicam ataque com míssil contra o aeroporto de Riade e outros alvos sauditas