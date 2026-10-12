“Uma escalada será respondida com uma escalada”, diz mensagem dos Houthis num cartaz em Sanaa.
“Uma escalada será respondida com uma escalada”, diz mensagem dos Houthis num cartaz em Sanaa.FOTO:EPA/YAHYA ARHAB
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Como é que os Houthis estão a ultrapassar as defesas sauditas?

Rebeldes continuam a atacar aeroporto em Riade, depois de 13 pessoas terem sido mortas no fim de semana. Reino promete “resposta firme” e Irão oferece ajuda para o diálogo.
Susana Salvador
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