“Uma escalada será respondida com uma escalada”, diz mensagem dos Houthis num cartaz em Sanaa. FOTO:EPA/YAHYA ARHAB

Internacional

Como é que os Houthis estão a ultrapassar as defesas sauditas?

Rebeldes continuam a atacar aeroporto em Riade, depois de 13 pessoas terem sido mortas no fim de semana. Reino promete “resposta firme” e Irão oferece ajuda para o diálogo.