Arábia Saudita intercepta três mísseis lançados por Houthis após ataques

A coligação militar anti-Huthis, liderada pela Arábia Saudita, em apoio ao Governo iemenita reconhecido internacionalmente, anunciou esta terça-feira, 13 de outubro, a interceção de três mísseis balísticos lançados pelos rebeldes, após uma série de ataques com vítimas em ambos os países.

O porta-voz da aliança, Turki al Maliki, referiu na rede social X que "um míssil balístico lançado pela milícia terrorista dos Houthis" contra a capital, Riade, foi "intercetado e destruído, tal como outros dois, que tinham como alvo a cidade de Jamis Mushait, no sudoeste.

Os Houthis, apoiados pelo Irão, denunciaram, por seu lado, na véspera, a morte de pelo menos nove civis - entre os quais cinco crianças - em ataques aéreos sauditas contra a província de Al Yauf, no norte do Iémen e frente de batalha recorrente no conflito, dada a localização estratégica e a proximidade com a fronteira saudita.

O conflito no Iémen está a sofrer uma forte escalada, com ataques cruzados entre as forças do Governo internacionalmente reconhecido, apoiadas por Riade, e os Houthis, que nas últimas semanas lançaram ataques com mísseis e drones contra território saudita, incluindo aeroportos, instalações militares e infraestruturas energéticas.

Os rebeldes atacaram o aeroporto internacional Rei Khalid, em Riade, que anunciou o encerramento temporário até ao próximo sábado, depois de pelo menos dezassete pessoas terem morrido e cerca de trezentas terem ficado feridas em ataques ocorridos entre sexta-feira e domingo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter falado com o príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, sobre os ataques dos Houthis, a quem acusou de se estarem a "portar muito mal".

Os rebeldes iemenitas tomaram a capital, Sanaa, em 2014 e expandiram-se por grande parte do norte e do oeste do Iémen, o que desencadeou, em 2015, uma intervenção militar liderada pela Arábia Saudita em apoio ao Governo iemenita internacionalmente reconhecido.

A atual escalada entre Riade e os rebeldes eclodiu em meados de julho, quando os Houthis acusaram o reino árabe de bombardear o aeroporto de Sanaa para impedir a aterragem de um avião iraniano, embora a ação tenha sido reivindicada pelo Exército iemenita, sob o patrocínio absoluto do Executivo saudita.