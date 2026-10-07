Forças iemenitas alegam ganhos territoriais junto ao estreito de Bab al-Mandeb.
Forças iemenitas alegam ganhos territoriais junto ao estreito de Bab al-Mandeb.FOTO:EPA/SOUTHERN GIANTS BRIGADES MEDIA / HANDOUT
Internacional

Houthis reivindicam ataque com míssil contra o aeroporto de Riade e outros alvos sauditas

Coligação militar liderada pela Arábia Saudita, que apoia o governo reconhecido internacionalmente, diz ter intercetado míssil.
Susana Salvador
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Os Houthis reivindicaram uma série de ataques contra alvos sauditas esta quarta-feira (7 de outubro), incluindo o lançamento de um míssil balístico contra o aeroporto de Riade.

Desde o fim de semana que os rebeldes estão envolvidos em confrontos com as forças governamentais iemenitas reconhecidas internacionalmente, que lançaram uma contraofensiva após a perda de território em julho e contam com o apoio da Arábia Saudita.

As forças iemenitas dizem ter recuperado território junto ao estreito esrtatégico de Bab al-Mandeb.

Os rebeldes alegam, por seu lado, ter lançado esta quarta-feira (7 de outubro) um míssil balístico e drones contra o aeroporto de Riade, interrompendo o tráfego aéreo na capital saudita.

Reivindicam ainda ataques contra várias bases militares na fronteira com o Iémen e contra o aeroporto de Aden, a partir do qual opera o governo do país reconhecido internacionalmente.

Segundo o porta-voz militar, Yahya Sarea, o ataque ao aeroporto foi "preciso". Além disso, alega que os Houthis lançaram "uma operação militar significativa" com mísseis balísticos e drones que provocaram "dezenas de mortos e feridos" entre os militares sauditas e deixaram vários depósitos de munições em chamas.

Por seu lado, o porta-voz da coligação militar liderada pela Arábia Saudita, Turki Al Maliki, escreveu no X que a aliança "intercetou e destruiu" um míssil balístico lançado pelos Houthis "a norte de Riade".

Tem sido impossível verificar de forma independente as alegações de ambos os lados, dada a rápida evolução da situação e a dificuldade de acesso dos jornalistas.

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