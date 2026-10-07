Houthis reivindicam ataque com míssil contra o aeroporto de Riade e outros alvos sauditas
Os Houthis reivindicaram uma série de ataques contra alvos sauditas esta quarta-feira (7 de outubro), incluindo o lançamento de um míssil balístico contra o aeroporto de Riade.
Desde o fim de semana que os rebeldes estão envolvidos em confrontos com as forças governamentais iemenitas reconhecidas internacionalmente, que lançaram uma contraofensiva após a perda de território em julho e contam com o apoio da Arábia Saudita.
As forças iemenitas dizem ter recuperado território junto ao estreito esrtatégico de Bab al-Mandeb.
Os rebeldes alegam, por seu lado, ter lançado esta quarta-feira (7 de outubro) um míssil balístico e drones contra o aeroporto de Riade, interrompendo o tráfego aéreo na capital saudita.
Reivindicam ainda ataques contra várias bases militares na fronteira com o Iémen e contra o aeroporto de Aden, a partir do qual opera o governo do país reconhecido internacionalmente.
Segundo o porta-voz militar, Yahya Sarea, o ataque ao aeroporto foi "preciso". Além disso, alega que os Houthis lançaram "uma operação militar significativa" com mísseis balísticos e drones que provocaram "dezenas de mortos e feridos" entre os militares sauditas e deixaram vários depósitos de munições em chamas.
Por seu lado, o porta-voz da coligação militar liderada pela Arábia Saudita, Turki Al Maliki, escreveu no X que a aliança "intercetou e destruiu" um míssil balístico lançado pelos Houthis "a norte de Riade".
Tem sido impossível verificar de forma independente as alegações de ambos os lados, dada a rápida evolução da situação e a dificuldade de acesso dos jornalistas.