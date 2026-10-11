Ataque dos Houthis à Arábia Saudita: 10 questões para entender a situação

1. O que aconteceu?

Um ataque atingiu o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, capital da Arábia Saudita, a 10 de outubro. Segundo as autoridades sauditas, pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Foi o ataque mais mortífero em território saudita em mais de uma década.

2. Quem são os Houthis?

Os Houthis, também conhecidos como Ansar Allah, são um movimento político-militar do Iémen apoiado pelo Irão. Controlam grande parte do norte do país, incluindo a capital, Sanaa, e combatem há anos o governo iemenita reconhecido internacionalmente.

3. Os Houthis reivindicaram o ataque?

Os Houthis não reivindicaram formalmente o ataque mais recente ao aeroporto de Riade. No entanto, tinham assumido a autoria de ataques anteriores ao mesmo aeroporto e renovaram posteriormente os avisos contra a utilização dos aeroportos sauditas, sugerindo responsabilidade indireta.

4. Porque estão os Houthis a atacar a Arábia Saudita?

Os Houthis acusam a Arábia Saudita de intervir militarmente no conflito do Iémen e de apoiar as forças governamentais iemenitas. Riade, por sua vez, intensificou recentemente os ataques contra posições houthis e apoia uma contraofensiva militar no terreno.

5. Porque é que este ataque é considerado particularmente grave?

Além do elevado número de vítimas, o alvo foi uma infraestrutura civil de grande importância estratégica. O aeroporto de Riade é um dos mais movimentados da região e a sua paralisação provocou centenas de cancelamentos de voos.

6. Houve outros ataques semelhantes recentemente?

Sim. O aeroporto Rei Khalid tinha sido alvo de vários ataques nos dias anteriores, incluindo ações que causaram mortes, feridos e danos em aeronaves. O ataque de 10 de outubro foi o terceiro incidente significativo na mesma semana.

7. Qual foi a reação da Arábia Saudita?

A coligação liderada pela Arábia Saudita prometeu uma resposta firme, classificando o ataque como um crime grave contra infraestruturas civis. As autoridades sauditas também reforçaram os alertas de segurança e suspenderam operações aeroportuárias.

8. Como reagiu a comunidade internacional?

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou o ataque e recordou que os ataques contra civis e infraestruturas civis violam o direito internacional. O enviado especial da ONU para o Iémen, Hans Grundberg, classificou a situação como uma "grave escalada". Vários governos, incluindo os Estados Unidos, também condenaram o ataque.

9. Existe risco de agravamento do conflito?

Sim. Analistas e responsáveis internacionais receiam que o ataque provoque uma resposta militar mais dura da Arábia Saudita e aumente o risco de internacionalização do conflito. O presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu inclusive que Washington está a avaliar um eventual apoio militar adicional aos sauditas.

10. Que impacto pode ter este ataque fora do Médio Oriente?

Além das consequências humanitárias e de segurança, o ataque levanta preocupações sobre a proteção de infraestruturas críticas, o transporte aéreo internacional e a estabilidade dos mercados energéticos, numa região central para a produção e exportação de petróleo.

Em síntese: o ataque ao aeroporto de Riade marca uma nova escalada na guerra do Iémen e na confrontação entre os Houthis e a Arábia Saudita, aumentando os receios de um conflito regional mais amplo.

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