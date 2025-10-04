Aeroporto de Munique retoma operação após voos suspeitos de drones, mas há atrasos

O tráfego aéreo no aeroporto de Munique foi retomado nesta manhã de sábado, 4 de outubro, depois de as autoridades alemãs terem suspendido as operações devido a voos suspeitos de um drone. De forma gradual, a normalidade está a regressar ao aeroporto. As duas pistas já estão a operar, mas os voos estão com atrasos.As autoridades admitem que o dia será marcado por atrasos e pedem aos passageiros para contactarem as suas companhias aéreas. O drone obrigou a cancelar e/ou desviar dezenas de voos, e cerca de 6500 pessoas ficaram em terra.Esta semana, o aeroporto de Munique registou por duas vezes voos suspeitos de drones, que impactaram a atividade. Na quinta-feira, as operações foram suspensas por volta das 19h30 locais (menos uma hora em Lisboa), quando várias pessoas avistaram drones junto ao aeroporto. As autoridades iniciaram então uma busca para tentar identificar os drones e os respetivos operadores, mas sem sucesso. Um pouco mais tarde, foram avistados novamente drones, desta vez sobre o terreno do aeroporto, levando ao encerramento por completo das pistas.A polícia ainda não tem informações sobre a origem, a quantidade ou o tipo de drone que foi visto a sobrevoar o aeroporto. O avistamento de drones em aeroportos europeus tem marcado as últimas semanas. A Rússia tem sido apontada como origem destes incidentes, mas o Kremlin tem consecutivamente negado o seu envolvimento..França mantém detenção de tripulantes de navio russo que terá lançado drones na Dinamarca.Na semana passada, foi avistado um conjunto de drones nos céus do estado de Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha. O governo germânico declarou na ocasião que pretendia autorizar as forças armadas a abater estes dispositivos. O mesmo aconteceu na Bélgica, perto da fronteira alemã.A 22 de setembro, o aeroporto de Copenhaga encerrou o tráfego aéreo durante perto de quatro horas também por incidentes com drones. Este facto causou atrasos a cerca de 20 mil passageiros.A Polónia e a Roménia também já tinham detetado drones suspeitos nos seus territórios. A Estónia registou a aproximação de caças russos ao seu espaço aéreo..Explosão em Munique faz um morto. Autoridades encerram Oktoberfest.Flotilha: italianos detidos em Israel vão deixar o território este sábado. Portugueses continuam na prisão