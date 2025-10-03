Bélgica abre investigação após drones terem sobrevoado campo militar na fronteira com a Alemanha

A Bélgica abriu uma investigação após serem detectados vários drones a sobrevoar um campo militar no leste do país, próximo da fronteira com a Alemanha. A informação foi confirmada esta sexta-feira, 3 de outubro, pelo ministro da Defesa, Theo Francken, e divulgada pela agência Lusa. Segundo o governante, os aparelhos foram avistados "tanto do lado belga como do lado alemão", tendo sido identificados pelas autoridades policiais locais. O caso ocorreu no campo de treino militar de Elsenborn, onde os drones terão sido registados entre quinta-feira, 2 de outubro, e esta sexta-feira (3).Um porta-voz do Ministério da Defesa indicou que as autoridades estão ainda a recolher elementos. “Estamos a verificar, estamos a investigar o que aconteceu, mas neste momento não temos mais pormenores”, afirmou.O incidente junta-se a outros episódios recentes de sobrevoos não identificados em espaço aéreo europeu e que tem gerado preocupação entre os responsáveis de defesa da região.No final de setembro, aparelhos desconhecidos foram igualmente detectados no espaço aéreo dinamarquês, pouco antes da realização de duas cimeiras de líderes europeus..Tráfego aéreo retomado no aeroporto de Munique após sobrevoo de drones de origem desconhecida.Putin faz piada com Portugal e avisa Europa para não provocar a Rússia: "A resposta será muito convincente”