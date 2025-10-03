Tráfego aéreo retomado no aeroporto de Munique após sobrevoo de drones de origem desconhecida

O tráfego aéreo no aeroporto de Munique, na Alemanha, foi retomado na manhã desta sexta-feira, 3 de outubro, após mais de nove horas de suspensão devido ao sobrevoo de drones de origem desconhecida.Segundo o site do aeroporto, os aviões voltaram a levantar por volta das 5h50 locais (4h50 em Lisboa).A suspensão não afetou, porém, as ligações aéreas entre Munique e as cidades de Lisboa, Porto e Faro, operadas por TAP, Lufthansa e Condor, segundo informação disponível nos sites dos três aeroportos portugueses.Por outro lado, 17 voos com partida da cidade alemã foram cancelados na noite desta quinta-feira, afetando quase três mil passageiros. Outros 15 voos foram desviados para os aeroportos de Estugarda, Nuremberga e Frankfurt, na Alemanha, ou para o aeroporto de Viena, capital da Áustria.As operações foram inicialmente suspensas por volta das 19h30 locais (menos uma hora em Lisboa), quando várias pessoas avistaram drones em redor do aeroporto, confirmou um porta-voz da Polícia Federal da Alemanha. As autoridades bávaros iniciaram então uma busca para tentar identificar os drones e os respetivos operadores, mas sem sucesso.Os drones foram avistados novamente mais tarde, desta vez sobre o terreno do aeroporto, levando ao encerramento por completo das pistas por volta das 20h30 locais.A polícia disse ainda não ter informações sobre a origem, a quantidade ou o tipo de drone que foi detetado no espaço aéreo do aeroporto.Este incidente ocorre numa altura em que está a decorrer em Munique o Oktoberfest, festival de cerveja que atraia centenas de milhares de pessoas todos os dias à cidade alemã. O evento esteve encerrado durante meio dia na quarta-feira, após uma ameaça de bomba.Na semana passada, foi avistado um conjunto de drones nos céus do estado de Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha, tendo o governo germânico declarado que pretendia autorizar as forças armadas a abater estes dispositivos..Alemanha vai autorizar abate de drones após um "enxame" de aparelhos ter sido avistado na sexta-feira. Também na Dinamarca o avistamento de drones tem causado constrangimentos. A 22 de setembro, o aeroporto de Copenhaga encerrou o tráfego aéreo durante cerca de quatro horas, causando atrasos a aproximadamente 20 mil passageiros. Na altura, as autoridades dinamarquesas manifestaram suspeitas de possíveis ligações à Rússia, que negou estar envolvida..Tráfego aéreo suspenso no aeroporto de Copenhaga devido à presença de drones (com vídeos). Estes incidentes aconteceram após a incursão de drones russos na Polónia e na Roménia e depois da aproximação de caças russos ao espaço aéreo da Estónia..Polónia, membro da NATO, abate drones russos que invadiram o seu espaço aéreo .Rússia nega ter lançado drone contra a Roménia e responsabiliza Ucrânia.NATO intercetou os três caças MiG russos que violaram o espaço aéreo da Estónia, membro da Aliança Atlântica