Explosão em Munique faz um morto. Autoridades encerram Oktoberfest

O Oktoberfest, o festival de cerveja em Munique, vai manter-se encerrado até, pelo menos, às 17h00 locais (16h em Lisboa) desta quarta-feira depois de a polícia ter informado que descobriu explosivos que se incendiaram e causaram uma morte num edifício residencial no norte da cidade.As autoridades estão a levar a cabo uma grande operação, com as forças especiais a investigar uma área no norte de Munique onde o jornal Bild e várias outros meios de comunicação social relataram tiros e explosões.A polícia informou que o edifício residencial foi deliberadamente incendiado no âmbito de uma disputa familiar e que uma pessoa morreu e outra está desaparecida, mas não se acredita que esteja em perigo.As forças especiais tiveram de ser acionadas para desarmar armadilhas encontradas no edifício, anunciou a polícia."Estamos a investigar todas as possibilidades. Estão a ser examinadas possíveis ligações com outros locais em Munique, incluindo o Theresienwiese (onde decorre a Oktoberfest). Por esse motivo, a abertura do recinto do festival foi adiada", disse a polícia de Munique no WhatsApp.O Oktoberfest começou a 20 de setembro e terminará a 5 de outubro.A organização informou que permanecerá encerrada na quarta-feira até às 17h00 (hora local) devido à explosão no norte de Munique.