Volta alarga recolha de embalagens no setor da restauração e hotelaria com 12 novos quiosques

A rede de recolha de embalagens do sistema Volta vai passar a contar com 12 novos quiosques dedicados a restaurantes, cafés e hotéis, revelou esta sexta-feira (4 de setembro) a SDR Portugal, entidade proprietária e gestora da rede.

Do total anunciado, metade dos postos já se encontra em pleno funcionamento em Albufeira, Barcelos, Cascais, Funchal, Ponta Delgada e Vila Nova de Famalicão, pode ler-se em nota enviada às redações.

Os restantes seis equipamentos previstos estão atualmente em fase de instalação nos concelhos de Almada, Aveiro, Mafra, Oeiras, Portimão e Vila do Conde.

Desenvolvida a pensar nas necessidades do canal Horeca e operadores afins, esta tecnologia permite, diz a SDR, descarregar grandes volumes de recipientes em simultâneo, atingindo uma cadência de processamento na ordem das 120 embalagens de bebidas por minuto.

A expansão em curso integra a meta de alcançar os 50 quiosques Volta distribuídos por território nacional.

O setor passa a contar, assim, com três vias de devolução: os quiosques de alta capacidade, os pontos automáticos situados em super e hipermercados, e o levantamento direto — modalidade através da qual as empresas pedem à SDR Portugal a recolha dos recipientes no próprio estabelecimento.

Segundo Leonardo Mathias, presidente da entidade gestora, este reforço "é mais um passo na disponibilização de soluções adaptadas a diferentes necessidades, permitindo devolver grandes volumes de embalagens".