Caixotes virados e lixo remexido pelas ruas fora começa a ser um cenário habitual.
Caixotes virados e lixo remexido pelas ruas fora começa a ser um cenário habitual. FOTO: Rita Chantre
Sociedade

PSP deteve primeiro ‘mineiro do lixo’ e CML quer limpezas cofinanciadas

A PSP deteve na noite de 20 de julho, em Campo de Ourique, um indivíduo por estar a despejar contentores à procura de vasilhame. Revelação é feita ao DN pela Câmara de Lisboa, que defende como “desejável” que a gestora SDR Volta pague os custos extra da higiene urbana.
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